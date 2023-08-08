Резкая потеря веса может произойти за два года до выявления рака поджелудочной железы

«Было обнаружено, что у людей с раком поджелудочной железы резкая потеря массы тела может произойти за два года до того, как он будет диагностирован», - проинформировал журнал.

«К резкой и необъяснимой потере веса, особенно у людей с диабетом, а также к необъяснимой гипергликемии следует относиться с большим подозрением».

Как пишет «PLoS One», рак поджелудочной железы может обнаруживаться у пациентов значительно раньше, чем это обычно бывает сегодня, если замечать два метаболических маркера этого опасного заболевания. Одним из таких маркеров является резкая потеря веса.Другим предвестником рака поджелудочной исследователи назвали гипергликемию (повышенный уровень сахара в крови), определяемую по увеличению индекса гликированного гемоглобина (HbA1c) у людей, не являющихся диабетиками. Этот признак при условии регулярных обследований можно выявить примерно за три года до постановки диагноза, считают авторы проекта.По их словам, рак поджелудочной железы так или иначе влияет на две ключевые функции органа – производство гормона инсулина и производство пищеварительных ферментов.Согласно результатам исследования, если резкая потеря веса происходит у диабетиков, это серьезно повышает риск того, что они пострадают от рака поджелудочной железы (в отличие от людей, которые теряют вес, не болея диабетом). С другой стороны, гипергликемия, выявляемая у людей без диабета, связана с большим риском рака поджелудочной железы, чем гипергликемия у диабетиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заболевание диабетом может проявляться т аким симптомом как зуд.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.