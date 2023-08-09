Диетолог Пономарева рассказала, как правильно считать калории, чтобы похудеть

"По нескольким причинам - жесткие самоотречения и постоянный контроль веса крайне утомительны, демотивируют и часто оставляют без эффекта обучения. И через несколько недель весы показывают больше килограммов, чем когда-либо прежде. Такие диеты имеют серьезные недостатки. Например, ваша иммунная система радикально ослаблена из-за нехватки питательных веществ, и поэтому вы более восприимчивы к инфекциям", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Без отречения. Без постоянного взвешивания. Без пристрастия к еде. Без эффекта йо-йо. И самое главное: Не скатываясь в расстройство пищевого поведения или спортивную зависимость".

Считать калории — да или нет?

"Лучше и проще следить за еженедельным балансом калорий, а не стремиться изо дня в день строго придерживаться калорийности – это более эффективно для позитивного мышления".

Вы уже пробовали разные виды диеты и питания - от низкоуглеводной, обезжиренной, палео до кетогенной диеты - и все еще не достигли желаемого веса? Или еще хуже: сработал пресловутый эффект йо-йо — и весы показали больший вес, чем когда-либо прежде.Узнайте, как вы можете добиться желаемого веса в долгосрочной перспективе с помощью правильных упражнений, здорового питания и нескольких полезных советов.Пытаться быстро похудеть с помощью жестких диет бессмысленно.Кроме того, ваше тело находится в состоянии экстренного голодания, поэтому оно накапливает больше жира, и вы теряете в основном воду в результате быстрой фазы диеты.Поэтому главная задача смены режима питания: научиться питаться сбалансированно, богато витаминами, без строгого воздержания и с долей терпения и принятия себя, чтобы действительно похудеть в долгосрочной перспективе и суметь поддерживать вес.Цель здоровой потери веса состоит в том, чтобы усвоить сбалансированную, естественную диету в долгосрочной перспективе, чтобы достичь идеального веса и хорошего самочувствия.В долгосрочной перспективе определенно есть преимущество в том, чтобы не считать калории.Если вы еще не знаете, насколько высок ваш основной обмен, или не можете оценить, сколько калорий дает овсянка с миндальным молоком, целесообразно отслеживать калорийность в течение двух-трех месяцев и определять свой основной и общий обмен.Фитнес -трекер может помочь вам научиться оценивать скорость основного обмена и потребление калорий.Потому что для того, чтобы похудеть, вы должны есть меньше, чем ваш общий оборот. Это называется дефицитом калорий, который в идеале должен составлять от 200 до 500 калорий в день.Это означает, что в один день вы можете, например, получить от 200 до 300 калорий выше вашего общего оборота, если это больше компенсируется в другой день той же недели — например, несколькими минутами дополнительных тренировок.Не рекомендуется стремиться к слишком высокому дефициту калорий или менее 1200 калорий в день. Эта стратегия контрпродуктивна и не будет успешной в долгосрочной перспективе. Обратите внимание на распределение макронутриентов — углеводов, белков и жиров — оно также должно быть оптимальным при небольшом дефиците калорий.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

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