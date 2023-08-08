Врач Юрочкин: быстрое появление синяков возможно при алкоголизме и больной печени

«Когда человек пьет слишком много алкоголя и его печень повреждается, одним из первых признаков этого может быть легкое возникновение синяков».

«Легко возникающие кровоподтеки и кровотечения входят в число распространенных симптомов лейкемии, возникающей из-за дефицита здоровых клеток крови в костном мозге. Они часто возникают в необычных местах, (например, на тыльной стороне ног и кистей рук), появляются сразу в большом количеств без видимых причин, могут увеличиваться в размерах и долго не проходят», - поделился Александр Юрочкин.

Врач Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что быстрое появления синяков часто наблюдается у людей, злоупотребляющих алкоголем и имеющих проблемы с печенью. По словам специалиста, алкоголизм негативно отражается на функциях печени, включая производство ею химических веществ, известных как факторы свертывания крови. Поврежденный пьянством орган вырабатывает меньше этих веществ, что делает риск кровопотерь слишком значительным даже при небольших повреждениях и ударах.Помимо алкоголизма, добавил врач, нарушение свертываемости крови может вызываться другими патологиями. В их числе он назвал болезнь фон Виллебранда и гемофилию. Страдающие ими люди подвержены риску тяжелых и потенциально опасных для жизни кровотечений.Еще одна возможная причина «быстрых» синяков – тромбоцитопения, возникающая когда организм не производит достаточного количества тромбоцитов. Развитию тромбоцитопении способствуют бактериальные инфекции, беременность, аутоиммунные заболевания, заражение вирусами или прием некоторых лекарств.Также на подверженность синякам влияет рак.Одной из самых опасных причин синяков врач назвал внутреннее кровотечение – состояние, требующее неотожной помощи. Медик пояснил, что в большинстве случаев внутреннее кровотечение невозможно увидеть (оно может возникать в голове, груди или желудке), и то, что выглядит как синяк на теле, на самом деле может быть его визуальным проявлением. Как правило, при этом человек испытывает также другие неблагополучные симптомы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние слабости может преследовать человека из-за развивающегося рака.

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