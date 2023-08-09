Эндокринолог Яушева: ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой

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проблемы с памятью

Эндокринолог Эльвира Яушева сообщила, что на болезнь щитовидной железы иногда указывают неспецифические симптомы в виде проблем с памятью или повышенная усталость.

Эндокринолог Яушева рассказала в беседе с «МедикФорум», что из-за проблем с щитовидной железой многие женщины сталкиваются с проблемой увеличения веса, происходящего несмотря на нормальное питание. Такая полнота – маркер низкого уровня гормонов щитовидной железы, гипотиреоза, пояснила врач. По словам Яушевой, гормоны щитовидной железы оказывают большое влияние на метаболизм, помогая преобразовывать калории из пищи в энергию и тепло. При их низком уровне такая переработка калорий замедляется и их большая часть откладывается в виде жира.

Кроме того, из-за проблем с щитовидной железой происходит ухудшение памяти. Врач констатировала, что ухудшение когнитивных функций тесно связано с причиной многих нарушений в работе щитовидки, а именно с дефицитом йода. Широкий ряд научных исследований свидетельствует: содержание йода в организме человека связано с его показателями интеллекта, а дефицит йода – с более низким IQ.

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Еще одна проблема с щитовидной железой, обусловленная нехваткой йода, – это плохая выработка тироксина, гормона, который помогает регулировать температуру тела. В результате человек постоянно ощущает зябкость, крайне тяжело переносит прохладу, его конечности могут быть холодными даже летом.

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