Эндокринолог Яушева: ухудшение памяти может возникать из-за проблем с щитовидной железой

Эндокринолог Яушева рассказала в беседе с «МедикФорум», что из-за проблем с щитовидной железой многие женщины сталкиваются с проблемой, происходящего несмотря на нормальное питание. Такая полнота – маркер низкого уровня гормонов щитовидной железы, гипотиреоза, пояснила врач. По словам Яушевой, гормоны щитовидной железы оказывают большое влияние на метаболизм, помогая преобразовывать калории из пищи в энергию и тепло. При их низком уровне такая переработка калорий замедляется и их большая часть откладывается в виде жира.Кроме того, из-за проблем с щитовидной железой происходит. Врач констатировала, что ухудшение когнитивных функций тесно связано с причиной многих нарушений в работе щитовидки, а именно с дефицитом йода. Широкий ряд научных исследований свидетельствует: содержание йода в организме человека связано с его показателями интеллекта, а дефицит йода – с более низким IQ.Еще одна проблема с щитовидной железой, обусловленная нехваткой йода, – это плохая выработка тироксина, гормона, который помогает регулировать температуру тела. В результате человек постоянно ощущает, крайне тяжело переносит прохладу, его конечности могут быть холодными даже летом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут вызывать слишком быстрое появление синяков на теле.

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