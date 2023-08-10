Врач Алехина: лекарства от изжоги и рефлюкса увеличивают риск деменции на 33%

"Длительное использование лекарств от кислотного рефлюкса может повысить риск развития деменции на 33 процента. Исследовательская группа обнаружила, что у людей, которые принимали ингибиторы протонной помпы или ИПП в течение четырех с половиной лет и более, чаще развивались изнурительные состояния", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Ингибиторы протонной помпы являются полезным инструментом, помогающим контролировать кислотный рефлюкс, однако в предыдущих исследованиях долгосрочное использование было связано с более высоким риском инсульта, переломов костей и хронического заболевания почек. некоторые люди регулярно принимают эти препараты, поэтому мы проверили, связаны ли они с повышенным риском развития деменции».





Деменция описывает группу симптомов, связанных с продолжающимся снижением когнитивных функций. Вызывает тревогу то, что то, что вы вводите в свое тело, может повысить вероятность развития состояния, отнимающего разум.Лекарство используется для лечения кислотного рефлюкса, который возникает, когда желудочная кислота попадает в пищевод, обычно после еды или в положении лежа.ИПП уменьшают эту кислоту, воздействуя на ферменты слизистой оболочки желудка, которые ее производят. Хотя препарат может быть полезен для тех, кто страдает кислотным рефлюксом, ранее его связывали с целым рядом проблем.Хотя мы не было обнаружено связи с краткосрочным использованием, мы обнаружили более высокий риск развития деменции, связанный с долгосрочным использованием этих препаратов.Исследовательская группа осмотрела более 5700 человек в возрасте 45 лет и старше, у которых на момент начала исследования не было деменции. Изучив принимаемые ими лекарства во время учебных визитов и во время ежегодных телефонных звонков, ученые определили, что 1490 человек принимали лекарства от кислотного рефлюкса.Затем участников разделили на четыре группы в зависимости от того, принимали ли они наркотики и как долго.Из 497 человек, принимавших наркотики более 4,4 лет, у 58 развилась деменция.После поправки на такие факторы, как возраст, пол, раса, а также связанные со здоровьем проблемы, такие как высокое кровяное давление и диабет, исследователи подсчитали, что у людей, которые принимали лекарства от кислотного рефлюкса более 4,4 лет, риск был на 33% выше.Однако исследовательская группа не обнаружила более высокого риска развития деменции у людей, принимавших наркотики менее 4,4 лет. Ученые также добавили, что исследование не доказывает, что лекарства от кислотного рефлюкса не вызывают деменцию - это просто показывает ассоциацию.Ранее МедикФорум писал о пользе скумбрии.

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