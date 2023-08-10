Эндокринолог Гуреева: если вы едите эти 7 продуктов, ваши гормоны остаются в равновесии
Гормоны оказывают большое влияние на наше самочувствие — если они не сбалансированы, плохое настроение неизбежно. Тем не менее, некоторые продукты могут помочь восстановить баланс наших гормонов.
Вы в плохом настроении, устали или испытываете невероятную тягу к шоколаду? Это может быть из-за твоих гормонов.
"Если гормоны выходят из равновесия, мы сразу это замечаем — будь то из-за перепадов настроения, истощения или проблем с кожей", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Хорошая новость: с помощью нашей диеты мы можем оказать серьезное влияние на наш гормональный баланс.
Эти продукты полезны для гормонального баланса
Для оптимального контроля гормонов мы должны не только избегать некоторых продуктов, но и есть правильные. В частности, растительная пища хороша, когда речь идет о гормональном балансе.
1. Крестоцветные овощи
К ним относятся брюссельская капуста, брокколи, капуста, цветная капуста, бок-чой и капуста.
"Крестоцветные овощи являются настоящими очистителями от гормонов. Они содержат особое соединение, называемое индол-3-карбинол. Это помогает организму устранить избыток эстрогена".
Индол-3-карбиналь является вторичным растительным веществом, обладающим также антиоксидантным действием. Чтобы увеличить потребление этого вещества, брокколи и другие продукты перед употреблением следует слегка пропарить с небольшим количеством воды.
2. Ягоды
Фрукты с низким содержанием фруктозы помогают регулировать уровень сахара в крови и, следовательно, гормоны. Примеры фруктов с низким содержанием углеводов включают малину, чернику и ежевику.
Ягоды также являются настоящим продуктом красоты. Ягоды полны антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и сохраняют наши ткани здоровыми.
3. Льняное семя
В качестве заменителя муки, в каше или в качестве хрустящей начинки в салате: льняное семя всегда работает. И наши гормоны этому тоже рады.
"Льняное семя богато омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой. Они также содержат так называемые лигнаны, которые оказывают регулирующее действие на уровень эстрогена".
4. Зеленые листовые овощи
Дефицит железа негативно влияет на наши гормоны. Особенно часто страдают молодые женщины. Вот почему девиз: Ешьте больше зеленых листовых овощей. Шпинат, мангольд или капуста являются отличными источниками железа.
Одна чашка приготовленного на пару мангольда содержит четыре миллиграмма железа и обеспечивает нас витамином С, который поддерживает усвоение железа.
5. Грецкие орехи
Теперь мы знаем, что грецкие орехи полезны для мозга и концентрации. Но они также делают что-то для нашего гормонального благополучия. В дополнение к омега-3 жирным кислотам они также содержат большое количество полифенолов.
Полифенолы играют важную роль в борьбе со свободными радикалами и защите нашей сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся ненасыщенные жирные кислоты также поддерживают работу нашего мозга и являются естественными улучшателями настроения.
6. Куркума
Куркума использовалась в качестве лекарственного растения на протяжении тысячелетий и является важной частью аюрведической диеты.
"Пряность поддерживает работу печени, которая отвечает за синтез и активацию определенных гормонов".
Куркуму можно использовать по-разному: будь то карри, каша или латте с куркумой — наши гормоны скажут нам спасибо.
7. Миндальная паста
Пасту можно использовать в качестве начинки для блинов или бутербродов, в качестве ингредиента для сливочных смузи и — что может быть лучше — просто в чистом виде.
Лучше всего то, что мы можем наслаждаться миндальным маслом без угрызений совести. Поскольку содержащиеся в нем жирные кислоты активируют гормон сытости лептин, а также повышают выработку полового гормона эстрадиола.
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