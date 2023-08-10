Эндокринолог Гуреева: если вы едите эти 7 продуктов, ваши гормоны остаются в равновесии

"Если гормоны выходят из равновесия, мы сразу это замечаем — будь то из-за перепадов настроения, истощения или проблем с кожей", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Эти продукты полезны для гормонального баланса

1. Крестоцветные овощи

"Крестоцветные овощи являются настоящими очистителями от гормонов. Они содержат особое соединение, называемое индол-3-карбинол. Это помогает организму устранить избыток эстрогена".

2. Ягоды

3. Льняное семя

"Льняное семя богато омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой. Они также содержат так называемые лигнаны, которые оказывают регулирующее действие на уровень эстрогена".

4. Зеленые листовые овощи

5. Грецкие орехи

6. Куркума

"Пряность поддерживает работу печени, которая отвечает за синтез и активацию определенных гормонов".

7. Миндальная паста

Вы в плохом настроении, устали или испытываете невероятную тягу к шоколаду? Это может быть из-за твоих гормонов.Хорошая новость: с помощью нашей диеты мы можем оказать серьезное влияние на наш гормональный баланс.Для оптимального контроля гормонов мы должны не только избегать некоторых, но и есть правильные. В частности, растительная пища хороша, когда речь идет о гормональном балансе.К ним относятся брюссельская капуста, брокколи, капуста, цветная капуста, бок-чой и капуста.Индол-3-карбиналь является вторичным растительным веществом, обладающим также антиоксидантным действием. Чтобы увеличить потребление этого вещества, брокколи и другие продукты перед употреблением следует слегка пропарить с небольшим количеством воды.Фрукты с низким содержанием фруктозы помогают регулировать уровень сахара в крови и, следовательно, гормоны. Примеры фруктов с низким содержанием углеводов включают малину, чернику и ежевику.Ягоды также являются настоящим продуктом красоты. Ягоды полны антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений и сохраняют наши ткани здоровыми.В качестве заменителя муки, в каше или в качестве хрустящей начинки в салате: льняное семя всегда работает. И наши гормоны этому тоже рады.Дефицит железа негативно влияет на наши гормоны. Особенно часто страдают молодые женщины. Вот почему девиз: Ешьте больше зеленых листовых овощей. Шпинат, мангольд или капуста являются отличными источниками железа.Одна чашка приготовленного на пару мангольда содержит четыре миллиграмма железа и обеспечивает нас витамином С, который поддерживает усвоение железа.Теперь мы знаем, что грецкие орехи полезны для мозга и концентрации. Но они также делают что-то для нашего гормонального благополучия. В дополнение к омега-3 жирным кислотам они также содержат большое количество полифенолов.Полифенолы играют важную роль в борьбе со свободными радикалами и защите нашей сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся ненасыщенные жирные кислоты также поддерживают работу нашего мозга и являются естественными улучшателями настроения.Куркума использовалась в качестве лекарственного растения на протяжении тысячелетий и является важной частью аюрведической диеты.Куркуму можно использовать по-разному: будь то карри, каша или латте с куркумойнаши гормоны скажут нам спасибо.Пасту можно использовать в качестве начинки для блинов или бутербродов, в качестве ингредиента для сливочных смузи и — что может быть лучше — просто в чистом виде.Лучше всего то, что мы можем наслаждаться миндальным маслом без угрызений совести. Поскольку содержащиеся в нем жирные кислоты активируют гормон сытости лептин, а также повышают выработку полового гормона эстрадиола.Ранее МедикФорум писал о пользе скумбрии и сельди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.