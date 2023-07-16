Эндокринолог Гуреева назвала 7 признаков того, что с вашими гормонами что-то не так
Врач рассказала, как определить, что ваши гормоны вышли из равновесия.
Даже малейший гормональный дисбаланс может вызвать нежелательные симптомы и побочные эффекты. Одним из ключевых признаков гормонального дисбаланса является плохое настроение и беспокойство.
Еще одним потенциальным признаком гормонального дисбаланса является «чувство усталости во время менопаузы или менструации».
«Виной может быть низкий уровень эстрогена», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
По словам эксперта, поскольку считается, что эстроген «сдерживает воспаление», низкий уровень гормона может вызвать боль в суставах.
Гормональный дисбаланс также может привести к низкому либидо, ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания.
«Эстроген жизненно важен для здорового познания, памяти и концентрации. Во время менопаузы или синдрома поликистозных яичников эстроген может йо-йо и вызывать туман в голове».
Колебания гормонов во время менопаузы или вашего месячного цикла могут повлиять на способность ваших почек перерабатывать воду, вызывая увеличение веса воды.
Еще одна вещь, к которой может привести гормональный дисбаланс, — это высокое кровяное давление, которое может привести к сердечным заболеваниям.
Признаки гормонального дисбаланса:
- Плохое настроение и тревога
- Чувство усталости
- Воспаление и боль в суставах
- Низкое либидо
- Мозговой туман
- Вес воды
- Повышенное артериальное давление.
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