Эндокринолог Гуреева назвала 7 признаков того, что с вашими гормонами что-то не так

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Эндокринолог Гуреева назвала 7 признаков того, что с вашими гормонами что-то не так


Врач рассказала, как определить, что ваши гормоны вышли из равновесия.


Даже малейший гормональный дисбаланс может вызвать нежелательные симптомы и побочные эффекты. Одним из ключевых признаков гормонального дисбаланса является плохое настроение и беспокойство.


Еще одним потенциальным признаком гормонального дисбаланса является «чувство усталости во время менопаузы или менструации».

«Виной может быть низкий уровень эстрогена», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

По словам эксперта, поскольку считается, что эстроген «сдерживает воспаление», низкий уровень гормона может вызвать боль в суставах.

Гормональный дисбаланс также может привести к низкому либидо, ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания.

«Эстроген жизненно важен для здорового познания, памяти и концентрации. Во время менопаузы или синдрома поликистозных яичников эстроген может йо-йо и вызывать туман в голове».

Колебания гормонов во время менопаузы или вашего месячного цикла могут повлиять на способность ваших почек перерабатывать воду, вызывая увеличение веса воды.

Еще одна вещь, к которой может привести гормональный дисбаланс, — это высокое кровяное давление, которое может привести к сердечным заболеваниям.



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Признаки гормонального дисбаланса:
  • Плохое настроение и тревога
  • Чувство усталости
  • Воспаление и боль в суставах
  • Низкое либидо
  • Мозговой туман
  • Вес воды
  • Повышенное артериальное давление.


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