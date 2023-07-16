Эндокринолог Гуреева назвала 7 признаков того, что с вашими гормонами что-то не так





«Виной может быть низкий уровень эстрогена», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Эстроген жизненно важен для здорового познания, памяти и концентрации. Во время менопаузы или синдрома поликистозных яичников эстроген может йо-йо и вызывать туман в голове».

Плохое настроение и тревога

Чувство усталости

Воспаление и боль в суставах

Низкое либидо

Мозговой туман

Вес воды

Повышенное артериальное давление.

Даже малейший гормональный дисбаланс может вызвать нежелательные симптомы и побочные эффекты. Одним из ключевых признаков гормонального дисбаланса являетсяЕще одним потенциальным признаком гормонального дисбаланса является «чувство усталости во время менопаузы или менструации».По словам эксперта, поскольку считается, что эстроген «сдерживает воспаление», низкий уровень гормона может вызвать боль в суставах.Гормональный дисбаланс также может привести к низкому либидо, ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания.Колебания гормонов во время менопаузы или вашего месячного цикла могут повлиять на способность ваших почек перерабатывать воду, вызывая увеличение веса воды.Еще одна вещь, к которой может привести гормональный дисбаланс, — этоРанее МедикФорум писал о пользе нута и пшена.

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