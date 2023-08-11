Терапевт Андреева: 5 лайфхаков обеспечат вам хорошее начало дня - "лучшая утренняя рутина"

Включите музыку

"Со смартфоном вы можете легко просыпаться под свою личную приятную песню: просто установите новый будильник с символом «плюс» в приложении будильника и в разделе «Звук» выберите название вместо мелодии, выберите телефон. На следующее утро в семь часов настроение поднимется", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Пейте воду перед сном

"Единственная проблема: прежде чем трюк сработает, вам придется поэкспериментировать с оптимальным количеством воды. В противном случае вы рискуете пойти в туалет посреди ночи".





Приготовьте хороший завтрак

Очисти голову - и делай добрые дела

Улыбнитесь себе

"На простом языке это означает: если вы достаточно долго притворяетесь в хорошем настроении (и наблюдаете, как это делаете), ваше настроение на самом деле заметно поднимется".

Есть жаворонки, которые утром уже в хорошей форме. И есть люди, которые, как правило, попадают в категорию "утренних ворчунов". Без литров кофе, продолжительного отдыха и одного-двух колких замечаний у них почти ничего не работает до 10 утра.Если вы даже не можете хорошо встать с постели по утрам, эти пять советов наконец-то помогут.Любой, кто выпьет перед сном стакан воды, утром добровольно уберёт руки от кнопки будильника.Углеводы делают вас счастливым. Еда в целом тоже. Вот почему завтрак (в виде овсянки, хлеба из непросеянной муки или иногда торта) — хороший способ хорошо начать день.В ходе исследования было обнаружено, что омега-3 жирные кислоты в виде грецких орехов, льняного семени или рыбы по утрам поднимают настроение.В принципе, все, что проясняет голову, помогает поднять настроение от пониженного. Медитация (работает как вечером, так и утром и особенно в постели), краткий поток йоги, список вещей, за которые мы благодарны, или вечерний список дел на следующий день, чтобы спать спокойно и без забот, пусть просыпаемся отдохнувшими и в лучшем настроении.Если вы подумаете о чем-то накануне вечером, о чем с нетерпением ждете следующего дня (посещение любимого магазина, домашний завтрак, обеденное свидание с любимыми коллегами), у вас есть все шансы быть в отличном настроении.Теперь становится немного странно — но полезно: сразу после подъема следует улыбнуться себе в зеркале. Эффект, называемый биологической обратной связью, посылает организму сигнал о том, что у вас хорошее настроение, — и он подстраивается под него.Кроме того, Андреева рекомендуета оставить до 11 часов, когда уровень кортизола начнет падать.Ранее МедикФорум писал о том, рассчитать индивидуальную норму воды.

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