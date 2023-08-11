Врач Захарова объясняет, почему нельзя пить кофе через час после пробуждения

«Когда дело доходит до идеального времени для первого кофе, мы можем стремиться к чайнику, как только просыпаемся. В идеале, однако, вы хотите подождать час до пробуждения, чтобы по-настоящему воспользоваться преимуществами. Когда мы просыпаемся, наш уровень кортизола находится на пике. Кортизол, часто связанный со стрессом, повышает уровень вашей бдительности. Таким образом, употребление кофеина, когда уровень кортизола уже высок, может работать против этого или даже помочь получить толерантность к кофеину», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Если вы когда-либо боролись со сном после кофе, возможно, поэтому», — сказала Захарова.

«Итак, если у вас проблемы со сном , выпейте последнюю чашку кофеина около 14:00».





Кофе полезно для мозга

Как только сработает будильник, это сигнал для вашего тела включить автопилот и подготовиться к предстоящему дню. Начинаете ли вы свое утро с горячего напитка или быстрой чистки зубов, у вас, вероятно, есть своего рода рутина.Одним из основных элементов этого подготовительного ритуала обычно является чашка кофе. Многие люди даже утверждают, что не могут встретить новый день, пока не выпьют дозу кофеина.Тем не менее, врач предупредила, что вы никогда не должны пить кофе в течение первого часа после пробуждения. Практика, которую вы, вероятно, делаете, чтобы чувствовать себя бодрее, на самом деле может иметь противоположный эффект. Вам нужно подождать не менее часа после пробуждения, прежде чем принимать дозу кофеина.Хотя время вашего первого кофе важно, вы также должны подумать о том, когда вы пьете последний кофе. В противном случае вы рискуете плохо выспаться следующей ночью.Эксперт объяснила, что ваш мозг начинает вырабатывать химическое вещество под названием аденозин в течение дня, которое, по сути, «способствует сну». Чем дольше вы бодрствуете, тем больше этого химического вещества накапливается и помогает вам чувствовать себя сонным.Однако кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают бдительность и способствуют бодрствованию.Она рекомендовала выпить последний кофе в 14:00. Через пять-семь часов после чашки кофе половина кофеина все еще находится в вашем организме.Однако кофе полезно для здоровья, поэтому не стоит от него отказываться. Новое исследование подчеркивает защитную активность кофейного напитка против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.Если вы предпочитаете выпить небольшую и быструю порцию кофе вместо сложного сладкого напитка с различными добавками, ваш мозг может сказать вам спасибо.Ранее МедикФорум писал о пользе лука и чеснока для сосудов.

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