Хирург Ширяев: во избежание тромбоза не следует подолгу сидеть или стоять

«Если кровяной сгусток отделяется от места крепления, он может попасть с током крови в сердце или легкие и способен вызвать сердечный приступ или опасную для жизни легочную эмболию», - предупредил хирург Ширяев в беседе с «МедикФорум».

«На некоторые факторы риска тромбоза, такие как пожилой возраст или врожденное нарушение свертываемости крови, повлиять нельзя, но можно исправлять некоторые повседневные привычки, способствующие образованию тромбов», - поделился медик.

«Чем выше вес и индекс массы тела (ИМТ), тем выше риск тромбоза».

Тромбы, представляющие собой сгустки крови, блокирующие внутренние полости кровеносных сосудов, могут возникать в разных местах тела: например, в ногах и руках, плечевом поясе, тазу или даже в головном мозге. Наиболее часто тромбоз развивается в артериях нижних конечностей.Врач отметил, что в повседневной жизни существуют факторы риска, которые могут способствовать тромбообразованию – некоторые из них человек вполне способен контролировать или даже полностью устранять, меняя свой образ жизни.. По словам Евгения Ширяева, для профилактики тромбоза следует ежедневно пить достаточно воды – порядка двух литров каждый день.Плавание, езда на велосипеде, бег трусцой, пешие походы или даже танцы активизируют мышцы, которые поддерживают кровоток в венах ног – это отличный способ снизить свой риск тромбоза.Специалист подчеркнул: во избежание тромбоза не следует подолгу сидеть или стоять. Если работа сидячая, нужно выполнять упражнения для ног или делать регулярные перерывы, чтобы вставать, разминаться и ходить.Борьба с ожирением – это и борьба с тромбозом, добавил хирург.Скрещивание или сгибание ног в течение длительного периода времени вредит нормальному кровообращению и может способствовать образованию тромбов. Слишком тесные чулки, нижнее белье или брюки тоже могут сужать вены, что повышает риск образования тромбов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать боль в груди, возникающая при нагрузке.

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