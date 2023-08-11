Хирург Ширяев: во избежание тромбоза не следует подолгу сидеть или стоять
Хирург Евгений Ширяев поделился советами, помогающими избежать образования тромбов.
Тромбы, представляющие собой сгустки крови, блокирующие внутренние полости кровеносных сосудов, могут возникать в разных местах тела: например, в ногах и руках, плечевом поясе, тазу или даже в головном мозге. Наиболее часто тромбоз развивается в артериях нижних конечностей.
«Если кровяной сгусток отделяется от места крепления, он может попасть с током крови в сердце или легкие и способен вызвать сердечный приступ или опасную для жизни легочную эмболию», - предупредил хирург Ширяев в беседе с «МедикФорум».
Врач отметил, что в повседневной жизни существуют факторы риска, которые могут способствовать тромбообразованию – некоторые из них человек вполне способен контролировать или даже полностью устранять, меняя свой образ жизни.
«На некоторые факторы риска тромбоза, такие как пожилой возраст или врожденное нарушение свертываемости крови, повлиять нельзя, но можно исправлять некоторые повседневные привычки, способствующие образованию тромбов», - поделился медик.
Питье воды. По словам Евгения Ширяева, для профилактики тромбоза следует ежедневно пить достаточно воды – порядка двух литров каждый день.
Упражнения. Плавание, езда на велосипеде, бег трусцой, пешие походы или даже танцы активизируют мышцы, которые поддерживают кровоток в венах ног – это отличный способ снизить свой риск тромбоза.
Подвижность. Специалист подчеркнул: во избежание тромбоза не следует подолгу сидеть или стоять. Если работа сидячая, нужно выполнять упражнения для ног или делать регулярные перерывы, чтобы вставать, разминаться и ходить.
Вес. Борьба с ожирением – это и борьба с тромбозом, добавил хирург.
«Чем выше вес и индекс массы тела (ИМТ), тем выше риск тромбоза».
Воздействие на вены. Скрещивание или сгибание ног в течение длительного периода времени вредит нормальному кровообращению и может способствовать образованию тромбов. Слишком тесные чулки, нижнее белье или брюки тоже могут сужать вены, что повышает риск образования тромбов.
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