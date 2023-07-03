Кардиолог Кореневич: картошка и макароны относятся к опасным для сердца гарнирам

«Давно замечено, что от сердечных и сосудистых недугов страдают люди, в рационе которых преобладают в том числе быстрые углеводы», - заявила Анна Кореневич.

«В списке продуктов, употребление которых следует ограничить, – картошка, белый рис, макароны (если они не из твердых сортов пшеницы). Подобные гарниры многие едят гораздо чаще, чем ту же колбасу, сосиски, всевозможные копчености», - поделилась мнением эксперт.

Кардиолог Кореневич рассказала о продуктах, чье постоянное присутствие в рационе ассоциируется с возникновением болезней сосудов и сердца. Зачастую, при разговоре об этих заболеваниях начинают говорить о вреде жирного мяса, сала и другой еды, богатой жиром. Но врач отметила, что на сердечно-сосудистую систему влияет частое употребление продуктов с высокой концентрацией простых углеводов.Кардиолог пояснила, что к продуктам, богатым простыми углеводами, относятся сладости и изделия из белой муки. Но и не только. Врач подчеркнула, что популярные у россиян картошка и макароны относятся к опасным для сердца гарнирам.Кардиолог обратила внимание на картофельное пюре – один из самых распространенных гарниров в России. По словам врача, простые углеводы содержатся в нем в большом количестве – данное блюдо очень быстро усваивается и вызывает резкий скачок уровня сахара в крови.Специалистка предупредила, что получаемые углеводы перерабатываются организмом в жир. Ежедневное употребление простых углеводов в большом объеме может стать пусковым механизмом для процессов, провоцирующих нарушение липидного обмена и развитие ожирения, появление диабета и сосудистых патологий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит употребление крапивы.

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