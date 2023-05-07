Врач Андреева назвала 7 способов победить вздутие живота

«Здоровье кишечника невероятно важно для нашего общего самочувствия. Если об этом не позаботятся, это может негативно сказаться на вашей повседневной жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально ля МедикФорум.

«Клетчатку можно найти в таких продуктах, как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, поэтому обязательно включите эти продукты в свой рацион».

«Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечных бактерий и поддерживают пищеварение».

Кимчи

Йогурт

Кефир

«Алкоголь и кофеин могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и препятствовать усвоению питательных веществ, что может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота».

Включите клетчатку в свой рацион

Ешьте ферментированные продукты

Ограничьте алкоголь и кофеин

Оставайтесь гидратированными

Высыпайтесь

Регулярно делайте физические упражнения

Управляйте уровнем стресса.

Здоровый кишечник поглощает витамины и минералы из продуктов, которые вы едите, поэтому едите ли вы продукты, которые помогают или мешают вашему здоровью кишечника?Люди должныпоскольку онаПеремещая пищу по пищеварительному тракту, отходы регулярно удаляются, так что кишечник становится «чистым».Еще один полезный для кишечника вариант, который можно включить в свой рацион, — это ферментированные продукты.В дополнение к знанию того, какие продукты добавить в свой рацион, также полезно знать, от чего держаться подальше, если вы не хотите часто вздуваться.Они также могут нарушать баланс полезных бактерий, что приводит к воспалению, которое может привести к симптомам, подобным СРК.По мнению врача, важно пить воду или несладкие напитки, такие как травяные чаи, в течение дня. Правильная гидратация обеспечивает устранение отходов и помогает поддерживать высокий уровень полезных бактерий.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

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