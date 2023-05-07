Врач Андреева назвала 7 способов победить вздутие живота
Врач Андреева заявила, что дисбаланс в микробиоме кишечника может привести к частым эпизодам вздутия живота — как вы можете предотвратить это?
«Здоровье кишечника невероятно важно для нашего общего самочувствия. Если об этом не позаботятся, это может негативно сказаться на вашей повседневной жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально ля МедикФорум.
Здоровый кишечник поглощает витамины и минералы из продуктов, которые вы едите, поэтому едите ли вы продукты, которые помогают или мешают вашему здоровью кишечника?
Люди должны «включать в свой рацион много клетчатки», поскольку она «помогает продвигать пищу по пищеварительному тракту».
Перемещая пищу по пищеварительному тракту, отходы регулярно удаляются, так что кишечник становится «чистым».
«Клетчатку можно найти в таких продуктах, как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, поэтому обязательно включите эти продукты в свой рацион».
Еще один полезный для кишечника вариант, который можно включить в свой рацион, — это ферментированные продукты.
«Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечных бактерий и поддерживают пищеварение».
Примеры ферментированных продуктов включают:
- Кимчи
- Йогурт
- Кефир
«Алкоголь и кофеин могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и препятствовать усвоению питательных веществ, что может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота».
Они также могут нарушать баланс полезных бактерий, что приводит к воспалению, которое может привести к симптомам, подобным СРК.
По мнению врача, важно пить воду или несладкие напитки, такие как травяные чаи, в течение дня. Правильная гидратация обеспечивает устранение отходов и помогает поддерживать высокий уровень полезных бактерий.
Семь способов победить вздутие живота:
- Включите клетчатку в свой рацион
- Ешьте ферментированные продукты
- Ограничьте алкоголь и кофеин
- Оставайтесь гидратированными
- Высыпайтесь
- Регулярно делайте физические упражнения
- Управляйте уровнем стресса.
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