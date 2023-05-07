Врач Андреева назвала 7 способов победить вздутие живота

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Врач Андреева назвала 7 способов победить вздутие живота


Врач Андреева заявила, что дисбаланс в микробиоме кишечника может привести к частым эпизодам вздутия живота — как вы можете предотвратить это?


«Здоровье кишечника невероятно важно для нашего общего самочувствия. Если об этом не позаботятся, это может негативно сказаться на вашей повседневной жизни», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально ля МедикФорум.


Здоровый кишечник поглощает витамины и минералы из продуктов, которые вы едите, поэтому едите ли вы продукты, которые помогают или мешают вашему здоровью кишечника?

Люди должны «включать в свой рацион много клетчатки», поскольку она «помогает продвигать пищу по пищеварительному тракту».

Перемещая пищу по пищеварительному тракту, отходы регулярно удаляются, так что кишечник становится «чистым».

«Клетчатку можно найти в таких продуктах, как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, поэтому обязательно включите эти продукты в свой рацион».

Еще один полезный для кишечника вариант, который можно включить в свой рацион, — это ферментированные продукты.


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«Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечных бактерий и поддерживают пищеварение».

Примеры ферментированных продуктов включают:
  • Кимчи
  • Йогурт
  • Кефир
В дополнение к знанию того, какие продукты добавить в свой рацион, также полезно знать, от чего держаться подальше, если вы не хотите часто вздуваться.

«Алкоголь и кофеин могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и препятствовать усвоению питательных веществ, что может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота».


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Они также могут нарушать баланс полезных бактерий, что приводит к воспалению, которое может привести к симптомам, подобным СРК.

По мнению врача, важно пить воду или несладкие напитки, такие как травяные чаи, в течение дня. Правильная гидратация обеспечивает устранение отходов и помогает поддерживать высокий уровень полезных бактерий.

Семь способов победить вздутие живота:
  • Включите клетчатку в свой рацион
  • Ешьте ферментированные продукты
  • Ограничьте алкоголь и кофеин
  • Оставайтесь гидратированными
  • Высыпайтесь
  • Регулярно делайте физические упражнения
  • Управляйте уровнем стресса.


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