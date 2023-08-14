Терапевт Андреева дала 7 советов как предотвратить отеки ног летом





Вот почему у нас отекают ноги летом

"Кровеносные сосуды в теле расширяются, когда ему тепло. Кровообращение замедляется, вены теряют эластичность. Это позволяет жидкости течь в стопы и ноги. Поскольку обратное течение по венам работает не так хорошо, они потом набухают. Женщины страдают больше, чем мужчины", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

1. Включите движение — в том числе в офисе

"Люди часто слишком мало двигаются. Жара, в частности, соблазняет многих людей не двигаться, чтобы не потеть больше. Движение стимулирует кровообращение в организме — это может улучшить самочувствие ног".

2. Велоспорт – но на спине

3. Поднимите ноги

«Идеально — это чередование лежания и движения».

4. Холодная вода творит чудеса

5. Классика – много пить

6. Ешьте легкие блюда

"Легкая, полезная пища с большим количеством фруктов и овощей идеальна при высокой температуре".

7. Обувь

Летняя жара утомляет организм. Вы можете быть одним из тех людей, у которых ноги и ступни отекают и кажутся тяжелыми в жаркие дни.Это связано с тем, что у них более слабая соединительная ткань. В ней вены имеют меньшую поддержку при стойком жаре. Если отеки ног и ступней возникают снова и снова, лучше уточнить причину у врача. Потому что симптомы также могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях сердца, печени или почек.Если летом у вас время от времени тяжелеют ноги и ступни, вам могут помочь следующие советы.При работе за письменным столом полезно чаще вставать и ходить. Это также работает во время телефонного разговора. Покачивайте ступнями и пальцами ног вперед и назад.Нарисуйте на полу большую восьмерку большим пальцем одной ноги, затем сделайте то же самое большим пальцем другой ноги. Даже вечерняя прогулка или несложная фитнес-тренировка улучшают кровообращение и, следовательно, являются благословением для ног и ступней.Одно упражнение, которое не займет много времени: полежите на спине в течение минуты, а затем покатайтесь на велосипеде, подняв ноги в воздух. Упражнение должно длиться не менее 30 секунд.Другой вариант: вращение стопы: поднимите одну ногу и согните ее в лодыжке.Если вы поднимете ноги, скопившаяся жидкость может легко стечь.Ночью имеет смысл поднимать ноги в постели немного выше головы.Андреева рекомендует один или два раза в день принимать холодный душ для ног, что является одной из процедур Кнайпа. Позвольте холодной воде течь по вашим голеням с помощью шланга для душа, сначала по левой передней стороне стопы, затем по левой задней стороне стопы.Обильное питье также облегчает циркуляцию крови по всему телу. В то же время это помогает дренировать ткани, даже если на первый взгляд это звучит противоречиво.Минеральная вода и травяные чаи идеальны. Лучше отказаться от алкоголя. Особенно в жаркие дни существует риск того, что это может привести к проблемам с кровообращением.Обойтись без тяжелой и калорийной пищи, которая в жару дает лишнюю нагрузку на организм, а значит, и на ноги и ступни.Плоская и удобная обувь разгружает вены на ногах в жаркие дни — в отличие от обуви на высоком каблуке. Снимайте обувь и чаще ходите босиком в течение дня, — советует Андреева.Ранее МедикФорум писал о пользе петрушки и щавеля.

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