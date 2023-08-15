Нутрициолог Строков назвал жиры, которые делают вас стройнее

Насколько полезен жир?

"Жиры важны для регулирования уровня гормонов и поддержания их баланса. Прежде всего, здоровые жиры необходимы для образования тестостерона, потому что наращиванию мышечной массы способствует только сильное производство тестостерона. Еще одна важная задача полезных жиров: они отвечают за усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Без жиров эти витамины выводятся из организма без всякой пользы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Сколько жира в день полезно для здоровья?

Продукты со здоровыми жирами

"Источниками здоровых жиров в первую очередь должны быть продукты натурального происхождения – орехи, семечки подсолнуха, тыквенные семечки, фрукты с высоким содержанием жира, такие как авокадо и оливки, умеренное количество растительных масел, отдавая предпочтение маслам холодного отжима".

Особый случай кокосового масла: полезный или вредный жир?

"Поскольку насыщенные жирные кислоты очень термостабильны, кокосовое масло также идеально подходит для жарки и выпечки".

Какие полезные жиры подходят для жарки?

рапсовое масло

оливковое масло первого холодного отжима (для салатов и соусов лучше использовать оливковое масло холодного отжима)

подсолнечное масло

арахисовое масло

кунжутное масло

кокосовый жир

топленое масло

Жир делает тебя толстым? Неправильно. Наряду с белками и углеводами жир является одним из трех наиболее важных макронутриентов и обязательно должен быть в меню спортсменов.Жир является важным строительным материалом для вашего здоровья, для наращивания мышечной массы и даже для успеха в похудении. Здесь мы объясним, почему это так и какие полезные жиры вы должны включить в свой сбалансированный рацион.Как уже упоминалось, жир является одним из трех важнейших макроэлементов. Однако это единственный макроэлемент, который не может быть произведен самим организмом, поэтому мы полагаемся на получение жира из нашего рациона.Наше тело нуждается в жире как в важном источнике энергии, чтобы справляться с повседневной жизнью и тренировками. Каждая отдельная мышечная клетка и клетка защищены жировой оболочкой.Поэтому действует правило, например, есть морковь только в сочетании с жиром, потому что организм может усваивать витамин А или предшественник бета-каротин только благодаря наличию жира.При 9,3 калориях на грамм жир является более калорийным, чем белок и углеводы. Немецкое общество питания (DGE) рекомендует ежедневное потребление от 60 до 80 граммов для взрослых.Соответственно, мы должны получать 30 процентов нашей суточной потребности в энергии из жиров. Качество жира имеет решающее значение, количество и тип жирных кислот влияет на наше здоровье. С точки зрения питания мы должны потреблять больше растительных, чем животных жиров, они содержат более полезные жиры.Кокосовый жир является одной из насыщенных жирных кислот, которые мы должны потреблять только в умеренных количествах. Он представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи (MCT), особенность которой заключается в том, что она не хранится в жировых запасах организма.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

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