Кардиолог Варфоломеев дал 3 совета по предотвращению смертельных тромбов в ногах
По словам эксперта, пульсация, отек или покраснение могут сигнализировать об опасном тромбе.
Блот-сгустки (тромбы) представляют собой крошечные сгустки крови, образующие гелеобразное вещество. Хотя определенное количество сгустков необходимо для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны.
Тромбы могут отрываться и путешествовать по телу, потенциально перекрывая кровоснабжение определенных органов, что делает их «тихими убийцами».
Врач предупредил, что более четверти населения могут подвергаться риску образования тромбов из-за сидячего образа жизни.
«Сидячий образ жизни с минимальной физической активностью или упражнениями может привести к ухудшению кровообращения в ногах, лодыжках и ступнях, что увеличивает риск образования тромбов. Приток крови к нижним конечностям замедляется и начинает скапливаться в мышечном ложе икр и стоп, что облегчает образование тромбов. Это может привести к пульсации, отеку, покраснению и теплу в ногах, ступнях и руках. Доказано, что они опасны для жизни, если их не лечить быстро, что приводит к сердечным приступам, инсультам и повреждению органов тела», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
Что можно сделать, чтобы предотвратить образование тромбов?
Врач поделился тремя способами предотвратить образование тромбов в ногах.
Простые короткие упражнения
Так как длительные периоды неподвижности могут привести к нарушению кровообращения. Чтобы предотвратить образование тромбов, есть простые упражнения, которые вы можете выполнять, чтобы снизить риск тромбоза глубоких вен (ТГВ) — тромба в глубокой вене.
"Даже ходьба в течение 15 минут в день увеличивает приток крови к ногам и ступням. Для вращения лодыжек для улучшения кровообращения слегка приподнимите ступни от пола лицом вверх и вращайте лодыжки по часовой стрелке, задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз".
Обувь для профилактики ТГВ
Компрессионные чулки можно использовать для облегчения боли и отека в ногах и ступнях, а также для снижения вероятности образования тромбов, но их должен подобрать врач, и их нельзя купить без рецепта в аптеке.
Поговорите со специалистом
Ортопеды могут помочь в лечении плохой циркуляции в ногах и посоветуют вам профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить образование тромбов.
«Подологи могут помочь справиться с ТГВ с помощью разжижающих кровь лекарств, называемых антикоагулянтами, или дать советы по образу жизни, такие как частые физические упражнения и питье воды для улучшения кровотока».
Симптомы тромбоза:
- Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке
- Внезапная одышка, острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье.
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