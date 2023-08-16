Кардиолог Варфоломеев дал 3 совета по предотвращению смертельных тромбов в ногах

«Сидячий образ жизни с минимальной физической активностью или упражнениями может привести к ухудшению кровообращения в ногах, лодыжках и ступнях, что увеличивает риск образования тромбов. Приток крови к нижним конечностям замедляется и начинает скапливаться в мышечном ложе икр и стоп, что облегчает образование тромбов. Это может привести к пульсации, отеку, покраснению и теплу в ногах, ступнях и руках. Доказано, что они опасны для жизни, если их не лечить быстро, что приводит к сердечным приступам, инсультам и повреждению органов тела», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Что можно сделать, чтобы предотвратить образование тромбов?

Простые короткие упражнения

"Даже ходьба в течение 15 минут в день увеличивает приток крови к ногам и ступням. Для вращения лодыжек для улучшения кровообращения слегка приподнимите ступни от пола лицом вверх и вращайте лодыжки по часовой стрелке, задержитесь на несколько секунд, затем вернитесь в исходное положение и повторите 10 раз".

Обувь для профилактики ТГВ

Поговорите со специалистом

«Подологи могут помочь справиться с ТГВ с помощью разжижающих кровь лекарств, называемых антикоагулянтами, или дать советы по образу жизни, такие как частые физические упражнения и питье воды для улучшения кровотока».

Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке

Внезапная одышка, острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) и кашель или кровохарканье.

Блот-сгустки (тромбы) представляют собой крошечные сгустки крови, образующие гелеобразное вещество. Хотя определенное количество сгустков необходимо для предотвращения чрезмерного кровотечения, сгустки, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны.Тромбы могут отрываться и путешествовать по телу, потенциально перекрывая кровоснабжение определенных органов, что делает их «тихими убийцами».Врач предупредил, что более четверти населения могут подвергаться риску образования тромбов из-за сидячего образа жизни.Врач поделился тремя способами предотвратить образование тромбов в ногах.Так как длительные периоды неподвижности могут привести к нарушению кровообращения. Чтобы предотвратить образование тромбов, есть простые упражнения, которые вы можете выполнять, чтобы снизить риск тромбоза глубоких вен (ТГВ) — тромба в глубокой вене.можно использовать для облегчения боли и отека в ногах и ступнях, а также для снижения вероятности образования тромбов, но их должен подобрать врач, и их нельзя купить без рецепта в аптеке.Ортопеды могут помочь в лечении плохой циркуляции в ногах и посоветуют вам профилактические меры, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить образование тромбов.Ранее МедикФорум писал о нарушении баланса электролитов.

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