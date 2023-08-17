Терапевт Андреева: эта диета снижает риск ранней смерти на 29%
Участники исследования, которые придерживались такого образа жизни, также снизили риск развития рака и сердечных заболеваний.
Средиземноморская диета уже давно считается одним из самых здоровых способов питания, поскольку она богата фруктами, овощами, рыбой, орехами, злаками и ненасыщенными жирами.
Новое исследование, в котором приняли участие более 110 000 взрослых, показало, что у тех, кто ведет такой образ жизни, меньше шансов умереть рано или от рака.
Ключевые аспекты образа жизни для целей этого исследования включали время для общения, отдыха, физической активности и диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли.
"Участники, которые много отдыхали, занимались спортом и находили время для общения с друзьями, с меньшей вероятностью умирали в результате сердечного приступа или инсульта", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Участники исследования были в возрасте от 45 до 70 лет.
Они предоставили подробную информацию о своей диете и образе жизни. Исследователи присвоили им баллы на основе этого, причем более высокие баллы указывали на большую приверженность средиземноморскому образу жизни.
Ожидаемая продолжительность жизни в странах Средиземноморья также выше, чем в других частях Европы. Теперь ученые нашли еще больше доказательств того, что средиземноморский образ жизни может помочь вам жить дольше.
У тех, кто ведет такой образ жизни, меньше шансов умереть рано или от рака. Ключевые аспекты образа жизни для целей этого исследования включали время для общения, отдыха, физической активности и диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами с низким потреблением сахара и соли.
За это время умерло 4247 человек, в том числе 2401 человек от рака и 731 человек от сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы и инсульты.
"Был сделан вывод, что у людей, которые вели средиземноморский образ жизни, вероятность умереть на 29 процентов ниже, чем у их сверстников, которые не вели такой образ жизни. И было обнаружено, что у них на 28 процентов меньше шансов умереть от рака. Те, кто много отдыхал и занимался спортом, а также находил время для общения с друзьями, также реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний".
Принятие средиземноморского образа жизни, адаптированного к местным особенностям несредиземноморского населения, может быть возможным и частью здорового образа жизни.
Это исследование предполагает, что несредиземноморское население может принять средиземноморскую диету с использованием местных продуктов и принять общий средиземноморский образ жизни в своей собственной жизни. культурные контексты.
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