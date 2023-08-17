Врач Захарова: эти 6 продуктов полезны для гормонального баланса в организме

Эти продукты полезны для гормонов

1. Крестоцветные овощи

"Крестоцветные овощи являются настоящими очистителями от гормонов. Они содержат особое соединение, называемое индол-3-карбинол. Это помогает организму устранить избыток эстрогена", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

2. Льняное семя

"Они также содержат так называемые лигнаны, которые оказывают регулирующее действие на уровень эстрогена".

3. Зеленые листовые овощи

4. Грецкие орехи

5. Куркума

6. Миндальное масло

"Жирные кислоты, содержащиеся в миндальном масле, активируют гормон сытости лептин, а также стимулируют выработку полового гормона эстрадиола".

Вы в плохом настроении, устали или испытываете невероятную тягу к шоколаду? Гормоны могут быть причиной. Если они выходят из равновесия, мы сразу это замечаем — будь то из-за перепадов настроения, истощения или проблем с кожей.Хорошей новостью является то, что вы можете оказать серьезное влияние на свой гормональный баланс с помощьюДля оптимального гормонального контроля следует не только избегать некоторых продуктов, но и есть правильные. В частности, растительная пища хороша, когда речь идет о гормональном балансе.К ним относятся брюссельская капуста, брокколи, капуста, цветная капуста, бок-чой и капуста.Индол-3-карбиналь является вторичным растительным веществом, обладающим также антиоксидантным действием. Чтобы увеличить потребление этого вещества, брокколи и другие продукты перед употреблением следует слегка пропарить с небольшим количеством воды.Семена льна богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой.Дефицит железа негативно влияет на гормоны. Особенно часто страдают молодые женщины. Вот почему девиз: Ешьте больше зеленых листовых овощей. Шпинат, мангольд или капуста являются отличными источниками железа. Всего одна чашка приготовленного на пару швейцарского мангольда содержит четыре миллиграмма железа и витамин С, который помогает усваивать железо.Теперь мы знаем, что грецкие орехи полезны для мозга и концентрации. Но они также делают что-то для гормонального благополучия. В дополнение к омега-3 жирным кислотам они также содержат большое количество полифенолов.Полифенолы играют важную роль в борьбе со свободными радикалами и защите сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся ненасыщенные жирные кислоты также поддерживают работу мозга и являются естественными улучшателями настроения.Куркума использовалась в качестве лекарственного растения на протяжении тысячелетий и является важной частью аюрведической диеты. И неспроста: пряность поддерживает работу печени, которая отвечает за синтез и активацию определенных гормонов.К счастью, куркуму можно использовать-разному: будь то карри, каша или латте с куркумой — ваши гормоны будут вам благодарны.Ранее МедикФорум писал о дефиците витаминов.

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