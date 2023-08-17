Гастроэнтеролог Алисова объяснила, что делать, если вас рвет
В случае рвоты важно сохранять спокойствие и не паниковать.
После рвоты медленно пейте маленькими глотками воду или прозрачные жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.
"Рекомендуется сделать перерыв в еде, прежде чем снова начать есть легко усваиваемые продукты, такие как сухарики и бананы. Если рвота не проходит или сопровождается сильной болью, обратитесь за медицинской помощью. После периода восстановления вы можете постепенно вернуться к обычному питанию", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Что делать при рвоте: советы и рекомендации
Рвота может быть неприятной и может иметь множество причин, от простого расстройства желудка до более серьезных проблем со здоровьем.
Приостановите прием пищи: дайте желудку время успокоиться, прежде чем снова есть. Начните с легкоусвояемых продуктов, таких как сухарики, рис, картофель или бананы, как только почувствуете себя лучше.
Легкая диета: избегайте жирной, острой и трудно перевариваемой пищи, так как она может вызвать расстройство желудка. Вместо этого выбирайте продукты, полезные для желудка.
Снова ешьте медленно: после того, как ваш желудок успокоится, медленно начинайте есть обычную пищу. Избегайте больших порций и ешьте небольшими порциями, чтобы дать желудку время привыкнуть.
Гидратация: после рвоты вы теряете жидкость и электролиты. Медленно пейте небольшими глотками воду, прозрачный бульон или напитки с электролитами, чтобы предотвратить обезвоживание. Однако избегайте кислых напитков, таких как апельсиновый сок, поскольку они могут раздражать желудок.
Сохраняйте спокойствие: рвота может быть пугающей, но постарайтесь сохранять спокойствие. Стресс и паника могут усугубить ситуацию. Сделайте глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться.
Достаточное количество сна: рвота может быть утомительной. Убедитесь, что вы достаточно отдыхаете, чтобы дать вашему телу шанс восстановиться.
Определите причины: подумайте, что могло вызвать рвоту. Это могли быть определенные продукты, стресс или вирусная инфекция. Это поможет вам избежать подобных ситуаций в будущем.
При необходимости используйте лекарства: есть безрецептурные лекарства от тошноты и рвоты, которые вы можете рассмотреть. Однако сначала спросите врача о подходящем для вас варианте.
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