Гастроэнтеролог Алисова объяснила, какие фрукты можно при гастрите

Если вы страдаете гастритом, вы можете и должны каждый день есть фрукты – но только слабокислые и менее сладкие сорта, такие как яблоки, абрикосы, клубнику, дыни, сливы, персики или папайю. Менее подходят ананасы, цитрусовые или бананы.

Какие фрукты при гастрите? Низкокислотные и низкосахаристые сорта

"Подходящие фрукты при гастрите с низким содержанием кислоты и сахара. Вы можете приобрести абрикосы, персики и сливы, а также яблоки (особенно сортов Джонаголд, Гала, Глостер, Голден), клубнику, арбузы и дыни. Ягоды и авокадо лишь частично совместимы с болезнью. Здесь вы должны попробовать, хорошо ли вы переносите сорта или нет", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Гастрит – острое воспаление слизистой оболочки желудка, сопровождающееся болями в животе и тошнотой. Для облегчения симптомов необходима соответствующая диета, щадящая желудок. Вы также должны использовать фрукты. Но не каждый сорт рекомендуется.В любом случае вам следует держаться подальше от кислых фруктов, таких как ананас, цитрусовые (грейпфрут, мандарины, грейпфрут, апельсины, лимоны), вишня. Даже очень сладкие фрукты, такие как бананы, манго или виноград, менее подходят для людей с гастритом.В целом фруктов в день должно быть не более двух порций, а вот овощей можно съесть три порции. Здесь разрешено все, кроме газообразных сортов, таких как фасоль, капуста и лук.Также следует много пить при гастрите (негазированная вода или несладкие травяные чаи). Однако фруктовые соки запрещены из-за высокого содержания сахара,Ранее МедикФорум писал о симптомах сердечной недостаточности.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.