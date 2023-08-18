Диетолог Пономарева раскритиковала модную голливудскую диету с «жиросжигающими ферментами»





«Грейпфрут не обладает какими-либо особыми свойствами для похудения или сжигания жира, поэтому в конечном итоге эта диета работает только в том случае, если она заставляет вас потреблять меньше калорий. Любая диета, которая помогает вам сократить потребление калорий, поможет вам похудеть, и ключ в том, чтобы найти диетический режим, который работает для вас. К сожалению, причудливых диет, как правило, нелегко придерживаться в долгосрочной перспективе, так что любой потерянный вес будет восстановлен».

«В своей практике я часто подчеркиваю важность сбалансированной диеты и не полагаюсь на какой-то один продукт для получения радикальных результатов».

Насколько эффективна грейпфрутовая диета?

«Чтобы похудеть и сохранить вес, более эффективно использовать долгосрочный подход, придерживаясь сбалансированной диеты, следя за общим потреблением калорий и занимаясь спортом большую часть дней в неделю».

Грейпфрутовая диета была одной из первых причудливых диет, представленных публике, и стала широко известна как «голливудская диета». Существует множество различных вариантов диеты, но большинство из них включают в себя употребление грейпфрута или грейпфрутового сока при каждом приеме пищи.Поклонники диеты утверждают, что грейпфрут содержит «ферменты для сжигания жира», которые помогают сжигать жир, что приводит к потере веса. Сторонники диеты утверждают, что они теряют вес всего за 12 дней.Диета включает в себя ежедневное питание, богатое белком , которое включает в себя употребление грейпфрута или грейпфрутового сока при каждом приеме пищи.Первоначальная версия включает сокращение сахара и углеводов, включая макароны, картофель и рис. Некоторые версии также сокращают калории до 800 калорий в день.Однако, по мнению диетолога, существует «минимум доказательств» того, что грейпфрут содержит «ферменты, сжигающие жир».Хотя грейпфруты низкокалорийны и очень питательны, «нет доказательств» жиросжигающих ферментов, связанных с фруктами.Грейпфрут содержит такие соединения, как нарингенин, которые «могут» влиять на обмен веществ и чувствительность к инсулину, что потенциально может играть роль в управлении весом.Грейпфрут действительно содержит витамин С и антиоксиданты, но есть «минимальные научные доказательства», подтверждающие идею о том, что он содержит «ферменты для сжигания жира».Эксперты говорят, что одна из причин, по которой люди могут испытывать «быструю потерю веса» на грейпфрутовой диете, заключается в том, что она «сильно ограничительна».Многие версии этой диеты выступают за низкокалорийное потребление. Но помните, быстрая потеря веса не является синонимом здоровой потери веса. Слишком быстрое похудение может привести к истощению мышечной массы, повлиять на скорость метаболизма и даже привести к дефициту питательных веществ.Грейпфрутовая диета работает просто потому, что она очень ограничительна, поэтому люди в конечном итоге потребляют меньше калорий.Ранее МедикФорум писал об устранении жира на животе.

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