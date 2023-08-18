Невролог Алехина: стресс делает вас старым, а позитивное мышление сохраняет молодость

"Например, как показало исследование, женщины, которые заботятся о своих детях-инвалидах, имеют более короткие теломеры и поэтому более подвержены заболеваниям, чем женщины со здоровыми детьми", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Токсический стресс старит

"Мы естественным образом запрограммированы на борьбу со стрессом. Легкий стресс может защитить нас от всех болезней старости".

"Спорт — это часть мягкого стресса. Спорт позволяет свободным радикалам пузыриться, что делает нас сильнее, потому что они заботятся о собственной деградации, борются с воспалением и укрепляют иммунную систему".

Устойчивость: оптимизму можно научиться

"Первый шаг: признать, что кризисы являются частью жизни. Второй шаг: найти убеждение, что великая сила во мне указывает путь к новому великому миру".

"Попробуйте «физиологический вздох»: мягко вдохните через нос, в живот и немного глубже. Ненадолго задержите дыхание, а затем очень медленно выдохните через рот".

Токсический стресс старит. Токсический стресс может даже укоротить наши теломеры, которые представляют собой защитные колпачки на концах наших хромосом, когда они должным образом скручены для деления клеток. Чем короче теломеры, тем короче жизнь.То, что происходит в нашем организме в периоды стресса, весьма впечатляет. Хронический стресс заставляет нашу симпатическую нервную систему работать на полной скорости, а выработка адреналина резко возрастает. Плюс гормон стресса кортизол.Частота дыхания и артериальное давление увеличиваются, некоторые клетки иммунной системы со временем ослабевают, вследствие чего повышается восприимчивость к инфекциям, а также к другим воспалительным процессам, преимущественно в кишечнике. Сердечный приступ, диабет, деменция и депрессия могут быть спровоцированы постоянным стрессом.Нужно ли нам бояться любого стресса и сможем ли мы оставаться в форме долгое время только в том случае, если удобно задремнем в кресле-качалке? Конечно нет.Но это зависит от дозы, как это часто бывает в биологии и. Малые дозы хороши, длительные высокие дозы могут быть смертельными.Сегодня мы знаем, что легкий стресс укрепляет нашу иммунную систему. Легкий стресс тоже может быть «негативом», может быть в тягость, но по возможности не месяцами. Это может укрепить нашу систему кровообращения и мысленно стимулировать нас таким образом, чтобы повысить наши когнитивные способности.Большой вопрос сейчас, конечно, в том, могу ли я контролировать свою реакцию на стрессовые, стрессовые ситуации? Ответ положительный. Потому что устойчивость — это очень индивидуальное дело, и в то же время ее можно тренировать.Устойчивость означает сопротивление, означает умение справляться со стрессовыми ситуациями.Оптимизм, глубокая вера, осознанность и медитация регулируют уровень стресса, кровяное давление, болезни. Было показано, что еще кое-что помогает нам переключить переключатель стрессового старения в положение «стоп»: наше дыхание. Когда мы дышим правильно, мы передаем управление успокаивающему полюсу, парасимпатической нервной системе.В среднем от двенадцати вдохов в минуту до шести. Это замедленное дыхание снижает кровяное давление, гормоны стресса и их негативные последствия. Так что выдохните стресс и оставайтесь молодыми.Ранее МедикФорум писал об устранении жира на животе.

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