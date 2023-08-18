Врач Захарова: эти запахи сигнализируют о проблемах со здоровьем — от диабета до болезни Паркинсона

Диабет

«Иногда дыхание описывается как имеющее запах ацетона (вспомните лак для ногтей). Это может быть признаком серьезного основного заболевания, а именно диабет. Менее распространенные симптомы включают чувство усталости, потерю веса, плохое заживление ран, повторяющиеся или длительные инфекции, такие как молочница и фурункулы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Почки и печень

Инфекции

Гормоны

«Иногда при стрессе или на определенных этапах нашей жизни, таких как половое созревание или менопауза, может быть более заметное изменение запаха тела», — сказала Захарова.

«Инфекции в миндалинах и, в частности, камни в миндалинах могут вызывать неприятный запах в носу».

Болезнь Паркинсона

«Однако суть в том, что любые стойкие симптомы должны требовать дальнейшего медицинского вмешательства», - советует врач.

Хотя неприятный запах изо рта может быть вызван плохой гигиеной полости рта, иногда он может свидетельствовать о другом заболевании.Если ваше дыхание имеет запах аммиака, подумайте о том, чтобы проверитьсяНо иногда неприятный запах изо рта возникает из-за накопления бактерий, вызванных оставшимися частицами пищи.Этот тип неприятного запаха изо рта легко устраняется ежедневной чисткой зубов электронной зубной щеткой и использованием зубной нити.Что касается потных подмышек, Захарова сказала, что «пот не пахнет», это «скопление бактерий», которое приводит к неприятному запаху тела. Некоторые люди более склонны к потливости, чем другие, что подвергает их повышенному риску развития грибковых инфекций.На запах тела также может влиять то, что вы едите, поэтому, если вы наслаждались пиццей с луком и чесноком накануне вечером, ваши подмышки тоже могут пахнуть таким же образом.Как и при неприятном запахе изо рта, если ваш пот пахнет ацетономИногда это вина врача; лекарство, которое они вам дали, может выделяться с биологическими жидкостями, включая пот. Люди, у которых есть инфекция пазухи или носовые полипы, также могут заметить неприятный запах.Одним очень интересным явлением является фантосмия. Это восприятие неприятного запаха в носу, когда на самом деле там ничего нет. Это было описано как ранний симптом болезни Паркинсона.Чаще всего эти симптомы незначительны и объясняются легко объяснимыми причинами.Ранее МедикФорум писал о том, как устранить жир на животе.

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