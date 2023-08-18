Врач Захарова: эти запахи сигнализируют о проблемах со здоровьем — от диабета до болезни Паркинсона
По словам семейного врача, от зловония вашего дыхания до запаха пота запах может быть хорошим индикатором того, что происходит с вашим здоровьем.
Хотя неприятный запах изо рта может быть вызван плохой гигиеной полости рта, иногда он может свидетельствовать о другом заболевании.
Диабет
«Иногда дыхание описывается как имеющее запах ацетона (вспомните лак для ногтей). Это может быть признаком серьезного основного заболевания, а именно диабет. Менее распространенные симптомы включают чувство усталости, потерю веса, плохое заживление ран, повторяющиеся или длительные инфекции, такие как молочница и фурункулы», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Почки и печень
Если ваше дыхание имеет запах аммиака, подумайте о том, чтобы провериться на наличие проблем с почками, поскольку аммиак обычно выделяется с мочой.
Запах тухлых яиц и чеснока означает, что ваша печень не в порядке. Но иногда неприятный запах изо рта возникает из-за накопления бактерий, вызванных оставшимися частицами пищи.
Инфекции
Этот тип неприятного запаха изо рта легко устраняется ежедневной чисткой зубов электронной зубной щеткой и использованием зубной нити.
Что касается потных подмышек, Захарова сказала, что «пот не пахнет», это «скопление бактерий», которое приводит к неприятному запаху тела. Некоторые люди более склонны к потливости, чем другие, что подвергает их повышенному риску развития грибковых инфекций.
Гормоны
«Иногда при стрессе или на определенных этапах нашей жизни, таких как половое созревание или менопауза, может быть более заметное изменение запаха тела», — сказала Захарова.
На запах тела также может влиять то, что вы едите, поэтому, если вы наслаждались пиццей с луком и чесноком накануне вечером, ваши подмышки тоже могут пахнуть таким же образом.
Как и при неприятном запахе изо рта, если ваш пот пахнет ацетоном, подозревайте диабет, а заболевания почек или печени могут вызвать изменение запаха пота.
Иногда это вина врача; лекарство, которое они вам дали, может выделяться с биологическими жидкостями, включая пот. Люди, у которых есть инфекция пазухи или носовые полипы, также могут заметить неприятный запах.
«Инфекции в миндалинах и, в частности, камни в миндалинах могут вызывать неприятный запах в носу».
Болезнь Паркинсона
Одним очень интересным явлением является фантосмия. Это восприятие неприятного запаха в носу, когда на самом деле там ничего нет. Это было описано как ранний симптом болезни Паркинсона.
Чаще всего эти симптомы незначительны и объясняются легко объяснимыми причинами.
«Однако суть в том, что любые стойкие симптомы должны требовать дальнейшего медицинского вмешательства», - советует врач.
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