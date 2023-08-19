Врач Андреева: этот цвет мочи сигнализирует о проблемах со здоровьем

«Цвет вашей мочи может варьироваться в зависимости от таких факторов, как гидратация, диета и лекарства. В целом, цвет от бледно-желтого до соломенно-желтого считается нормальным и указывает на надлежащее увлажнение. Необычный цвет мочи может указывать на основные проблемы со здоровьем», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Темно-коричневый или цвет чая может свидетельствовать о заболевании печени или мышечном расстройстве. Если ваша моча розовая или красноватая, это может быть связано с наличием крови в моче. Это может указывать на проблемы с почками, инфекции мочевыводящих путей или другие серьезные проблемы, такие как рак».

"Это может быть вызвано инфекцией, например, ИМП".

"Если странный цвет сохраняется дольше 24 часов, обратитесь к врачу", - советует врач Андреева.

От темно-желтого до розового оттенка, любой цвет, меняющийся от бледно-желтого до соломенно-желтого, может быть признаком основного состояния здоровья.вызывает пигмент под названием урохром или уробилин. Ваши почки отфильтровывают этот побочный продукт из кровотока, и он выходит из организма с мочой. Чем больше жидкости вы пьете, тем светлее цвет пигмента в моче. Чем меньше пьете, тем сильнее цвет.Например,потому что объем крови увеличивается на 50 процентов, поэтому во время беременности моча становится более прозрачной и более разбавленной.может свидетельствовать об обезвоживании и необходимости пить больше жидкости.Терапевт также предупредилакоторая может свидетельствовать о потенциальных проблемах с печенью или желчными путями. С другой стороны, более светлая оранжевая моча может быть вызвана приемом определенных лекарств или употреблением продуктов с высоким содержанием бета-каротина, таких как морковь.встречается крайне редко и может быть вызвана некоторыми лекарствами или красителями. Такие цвета также могут указывать на редкое генетическое заболевание, называемое болезнью Хартнупа. Болезнь Хартнупа возникает, когда организм не может усваивать определенные аминокислоты из пищи.Возможно, вы заметили, что цвет не изменился, но вместо этого ваша моча стала мутнее.Хотя цвет мочи может дать некоторое представление о вашем здоровье, это всего лишь один из многих факторов.Важно учитывать другие симптомы и проконсультироваться с врачом для надлежащей оценки, если у вас есть проблемы.Любые значительные изменения цвета мочи, не связанные с диетой или лекарствами, должны быть исследованы, особенно если у вас есть другие симптомы, такие как лихорадка, озноб, боль в спине или боль в животе.Ранее МедикФорум писал о наследственных видах рака.

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