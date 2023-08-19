Невролог Алехина назвала факторы, которые могут привести вас к деменции

«Многие факторы идут рука об руку и взаимозависимы. Это относится, например, к депрессии в пожилом возрасте. Есть доказательства того, что некоторые антидепрессанты могут задерживать развитие болезни Альцгеймера», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Три фактора риска деменции, на которые нельзя повлиять

Возраст : с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет.

: с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет. Пол: женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины.

женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины. Генетические факторы: определенный вариант гена АроЕ (важный для транспорта холестерина в крови) влияет на вероятность развития деменции при болезни Альцгеймера. Симптомы заболевания особенно рано проявляются у носителей ApoE4.





Семь важных факторов риска деменции, которые можно изменить

«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить семью факторами риска, на которые мы можем влиять в большей или меньшей степени».

диабет

повышенное артериальное давление

ожирение

недостаток упражнений

курение

низкое образование

депрессия.

«Это приводит к социальной изоляции, что, в свою очередь, может привести к депрессии. Фактор риска деменции можно легко устранить с помощью слухового аппарата».





Пять недавно обнаруженных факторов риска деменции

Болезнь мелких сосудов : кровоизлияния в мелкие сосуды головного мозга (болезнь мелких сосудов) видны на МРТ как поражения. Они могут указывать на надвигающуюся деменцию у пациентов с высоким кровяным давлением.

: кровоизлияния в мелкие сосуды головного мозга (болезнь мелких сосудов) видны на МРТ как поражения. Они могут указывать на надвигающуюся деменцию у пациентов с высоким кровяным давлением. Психический стресс в среднем возрасте: сюда входят финансовые и профессиональные проблемы и вытекающие из них страхи и беспокойства. Частота деменции увеличивается примерно на четверть у пострадавших. Спорт в этом возрасте не только противодействует стрессу, но и предотвращает деменцию.

сюда входят финансовые и профессиональные проблемы и вытекающие из них страхи и беспокойства. Частота деменции увеличивается примерно на четверть у пострадавших. Спорт в этом возрасте не только противодействует стрессу, но и предотвращает деменцию. Жизнь без партнера: те, кто живет один в пожилом возрасте и чувствует себя одиноким, имеют более высокий риск развития деменции — согласно исследованиям, на 44 процента. Пары имеют меньший риск, потому что в целом они более здоровы, чем одинокие люди, а также имеют больше социальных контактов.

те, кто живет один в пожилом возрасте и чувствует себя одиноким, имеют более высокий риск развития деменции — согласно исследованиям, на 44 процента. Пары имеют меньший риск, потому что в целом они более здоровы, чем одинокие люди, а также имеют больше социальных контактов. Короткий быстрый сон: короткие периоды быстрого сна или сна во сне увеличивают риск болезни Альцгеймера. У пожилых людей с плохим глубоким сном в мозгу больше вредных тау-белков. Хороший сон во всех его фазах, по-видимому, является важным защитным фактором против деменции.

короткие периоды быстрого сна или сна во сне увеличивают риск болезни Альцгеймера. У пожилых людей с плохим глубоким сном в мозгу больше вредных тау-белков. Хороший сон во всех его фазах, по-видимому, является важным защитным фактором против деменции. Напитки с сахаром: заболеваемость болезнью Альцгеймера увеличивается примерно на 50 процентов в группе с самым высоким уровнем потребления.

«Высокое потребление сильно подслащенных напитков указывает на общий нездоровый образ жизни, возможно, связано с ожирением и диабетом и, следовательно, является частью доказанного повышенного риска развития деменции».

Алехина добавила к списку плохой слух.Ранее МедикФорум писал о наследственных видах рака.

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