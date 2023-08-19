Невролог Алехина назвала факторы, которые могут привести вас к деменции

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Невролог Алехина назвала факторы, которые могут привести вас к деменции


Ни один фактор риска не несет единоличной ответственности за ухудшение состояния мозга. Но, прежде всего, их можно легко наблюдать изолированно в исследованиях. А во-вторых, ученые надеются минимизировать риск заболевания, если удастся устранить как можно больше факторов риска.


«Многие факторы идут рука об руку и взаимозависимы. Это относится, например, к депрессии в пожилом возрасте. Есть доказательства того, что некоторые антидепрессанты могут задерживать развитие болезни Альцгеймера», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Три фактора риска деменции, на которые нельзя повлиять


  • Возраст: с 60 лет заболеваемость деменцией удваивается каждые пять лет.
  • Пол: женщины больше подвержены риску деменции, чем мужчины.
  • Генетические факторы: определенный вариант гена АроЕ (важный для транспорта холестерина в крови) влияет на вероятность развития деменции при болезни Альцгеймера. Симптомы заболевания особенно рано проявляются у носителей ApoE4.


Семь важных факторов риска деменции, которые можно изменить


«Около 30 процентов риска болезни Альцгеймера можно объяснить семью факторами риска, на которые мы можем влиять в большей или меньшей степени».


Это:
  • диабет
  • повышенное артериальное давление
  • ожирение
  • недостаток упражнений
  • курение
  • низкое образование
  • депрессия.
Алехина добавила к списку плохой слух. 

«Это приводит к социальной изоляции, что, в свою очередь, может привести к депрессии. Фактор риска деменции можно легко устранить с помощью слухового аппарата».


Пять недавно обнаруженных факторов риска деменции


  • Болезнь мелких сосудов: кровоизлияния в мелкие сосуды головного мозга (болезнь мелких сосудов) видны на МРТ как поражения. Они могут указывать на надвигающуюся деменцию у пациентов с высоким кровяным давлением.
  • Психический стресс в среднем возрасте: сюда входят финансовые и профессиональные проблемы и вытекающие из них страхи и беспокойства. Частота деменции увеличивается примерно на четверть у пострадавших. Спорт в этом возрасте не только противодействует стрессу, но и предотвращает деменцию.
  • Жизнь без партнера: те, кто живет один в пожилом возрасте и чувствует себя одиноким, имеют более высокий риск развития деменции — согласно исследованиям, на 44 процента. Пары имеют меньший риск, потому что в целом они более здоровы, чем одинокие люди, а также имеют больше социальных контактов.
  • Короткий быстрый сон: короткие периоды быстрого сна или сна во сне увеличивают риск болезни Альцгеймера. У пожилых людей с плохим глубоким сном в мозгу больше вредных тау-белков. Хороший сон во всех его фазах, по-видимому, является важным защитным фактором против деменции.
  • Напитки с сахаром: заболеваемость болезнью Альцгеймера увеличивается примерно на 50 процентов в группе с самым высоким уровнем потребления.
«Высокое потребление сильно подслащенных напитков указывает на общий нездоровый образ жизни, возможно, связано с ожирением и диабетом и, следовательно, является частью доказанного повышенного риска развития деменции».


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