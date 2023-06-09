Невролог Алехина объяснила, у кого риск деменции самый высокий

«Человек старше 75 лет более склонен к развитию слабоумия, чем тот, кому меньше 75 лет», —говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Чем дольше живет человек, тем больше времени остается для развития слабоумия».

«Эти гены могут быть причиной примерно одного из трех случаев лобно-височной деменции».

Деменция не является естественной частью старения, пояснило Общество болезни Альцгеймера, но бывают случаи, когда риск развития этого состояния повышен.Среди людей в возрасте от 65 до 69 лет около двух человек из 100 страдают деменцией.Среди лиц старше 90 лет - 33 из каждых 100 человек страдают деменцией.Старение является фактором риска развития деменции, поскольку существует повышенная вероятность наличия других состояний, способствующих развитию деменции. Примеры включают высокое кровяное давление и ослабленную иммунную систему.Помимо пожилого возраста,Существует семейный ген деменции, который может передаваться от родителей к детям. Если у родителя есть семейный ген деменции, и у них развивается деменция, вероятность развития этого состояния у их ребенка составляет 50 процентов.Есть также 20 «генов риска» деменции, но они «лишь немного увеличивают риск развития деменции у человека». Самый важный ген риска слабоумия называется аполипопротеином Е (АРОЕ).Один из лучших способов свести к минимуму риск развития деменции — общаться с людьми, поддерживать активность мозга и вести здоровый образ жизни. Если вы обеспокоены тем, что у вас может развиться слабоумие, запишитесь на прием к врачу.Ранее МедикФорум писал о вреде мучного.

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