Невролог Алехина объяснила, у кого риск деменции самый высокий
Пожилой возраст является ключевым фактором в развитии деменции, но есть ли вехи, когда этот риск становится больше?
Деменция не является естественной частью старения, пояснило Общество болезни Альцгеймера, но бывают случаи, когда риск развития этого состояния повышен.
«Человек старше 75 лет более склонен к развитию слабоумия, чем тот, кому меньше 75 лет», —говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Среди людей в возрасте от 65 до 69 лет около двух человек из 100 страдают деменцией. Риск развития деменции у человека примерно удваивается каждые пять лет в пожилом возрасте, после 69 лет. Среди лиц старше 90 лет - 33 из каждых 100 человек страдают деменцией.
«Чем дольше живет человек, тем больше времени остается для развития слабоумия».
Старение является фактором риска развития деменции, поскольку существует повышенная вероятность наличия других состояний, способствующих развитию деменции. Примеры включают высокое кровяное давление и ослабленную иммунную систему.
Помимо пожилого возраста, есть и другие факторы, способствующие развитию деменции.
Существует семейный ген деменции, который может передаваться от родителей к детям. Если у родителя есть семейный ген деменции, и у них развивается деменция, вероятность развития этого состояния у их ребенка составляет 50 процентов.
«Эти гены могут быть причиной примерно одного из трех случаев лобно-височной деменции».
Есть также 20 «генов риска» деменции, но они «лишь немного увеличивают риск развития деменции у человека». Самый важный ген риска слабоумия называется аполипопротеином Е (АРОЕ).
Один из лучших способов свести к минимуму риск развития деменции — общаться с людьми, поддерживать активность мозга и вести здоровый образ жизни. Если вы обеспокоены тем, что у вас может развиться слабоумие, запишитесь на прием к врачу.
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