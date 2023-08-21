Врач Андреева: хорошие люди чаще страдают аутоиммунными заболеваниями

"Но если иммунная система дает сбой, она ошибочно атакует здоровые клетки, ткани и органы. Эти атаки, называемые аутоиммунными заболеваниями, могут поражать любую часть тела, ослабляя физические функции и даже угрожая жизни", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Это очень приятные люди. Они всегда отдают, всегда рядом со всеми, кроме себя. Определенные черты характера подвергали людей риску хронических заболеваний. Другие ставили эмоциональные потребности людей выше себя, подавляли здоровый гнев, верили, что несут ответственность за чувства других людей, и никогда никого не разочаровывали. Эти модели приводят к болезни. Когда вы отождествляете себя со своей социальной ролью и обязанностями, а не с потребностями себя, вы создаете для себя стресс. Эти паттерны не являются сознательными, преднамеренными, преступными. Это реакции на травму».

Бедность

Как контролировать состояние

Получайте регулярную физическую активность. Поговорите со своим врачом о том, какие виды физической активности вы можете выполнять. Постепенная и щадящая программа упражнений часто помогает людям с длительной болью в мышцах и суставах.

Поговорите со своим врачом о том, какие виды физической активности вы можете выполнять. Постепенная и щадящая программа упражнений часто помогает людям с длительной болью в мышцах и суставах. Достаточно отдыхайте. Отдых дает вашим тканям тела и суставам время, необходимое для восстановления. Сон — отличный способ помочь своему телу и разуму. Если вы не высыпаетесь, уровень стресса и симптомы могут ухудшиться. Вы также не можете бороться с болезнью, когда плохо спите. Когда вы хорошо отдохнули, вы можете лучше решать свои проблемы и снизить риск заболевания.

Отдых дает вашим тканям тела и суставам время, необходимое для восстановления. Сон — отличный способ помочь своему телу и разуму. Если вы не высыпаетесь, уровень стресса и симптомы могут ухудшиться. Вы также не можете бороться с болезнью, когда плохо спите. Когда вы хорошо отдохнули, вы можете лучше решать свои проблемы и снизить риск заболевания. Снизить стресс. Стресс и тревога могут спровоцировать обострение симптомов некоторых аутоиммунных заболеваний. Поэтому поиск способов упростить свою жизнь и справиться с ежедневными стрессорами поможет вам чувствовать себя лучше.

как правило, заболевают аутоиммунными заболеваниями, когда иммунная система атакует тело, а не защищает его, из-за «черты характера» самоотверженности. Врач заявила, что женщины с большей вероятностью пострадают, поскольку они подавляют свой гнев и должны быть покладистыми.Здоровая иммунная система защищает организм от болезней и инфекций.Согласие с «социально определенной ролью» в том, чтобы ставить других выше себя и подавлять гнев, приводит к бессознательному возникновению стресса, а это «приглашает» к болезни. Из миллионов людей, страдающих аутоиммунными заболеваниями, включая волчанку, ревматоидный артрит и заболевания щитовидной железы, женщины составляют четыре пятых.Это говорит о проблемах психического здоровья, а также о физическом воздействии стресса и травм.Есть определенные неизбежные закономерности у людей, заболевших хроническими заболеваниями. Модели включали подавление здорового гнева.Как только они укореняются в личности, они вызывают болезни из-за стресса, который они вызывают. Это объясняет, почему в основном женщины болеют аутоиммунными заболеваниями.Бедность в детстве связана с ревматоидным артритом во взрослом возрасте. Исследователи также обнаружили связь между более низким социально-экономическим статусом в детстве и ревматоидным артритом во взрослом возрасте. Влияние более низкого социально-экономического статуса в детстве и более низкого уровня образования взрослых равнялось совокупному эффекту курения как в отцовском, так и в личном анамнезе.Ранее МедикФорум писал о трансжирах в мясе и молочных продуктах.

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