Кардиолог Варфоломеев: прием аспирина предотвращает сердечные приступы, инсульты и раннюю смерть

«Результаты показывают, что отказ от приема аспирина после сердечного приступа связан с более высоким риском повторного сердечного приступа, инсульта или смерти. Я рекомендую всем пациентам, перенесшим сердечный приступ, продолжать принимать аспирин в соответствии с рекомендациями до тех пор, пока рандомизированные контролируемые испытания не докажут обратное и пока не будут изменены клинические рекомендации», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«И антикоагулянты, и ингибиторы P2Y12 — это вещества, которые, подобно аспирину, предотвращают образование тромбов. Поэтому пациенты, проходящие такое лечение, были исключены из нашего исследования».

«Кроме того, результаты не могут быть распространены на всех пациентов, перенесших сердечный приступ, поскольку исследование было специально сосредоточено на тех, кто получил лечение коронарным стентом и не принимал других лекарств для предотвращения образования тромбов», - добавил кардиолог.

Что такое сердечный приступ?

Ученые пришли к выводу, что выжившие после сердечного приступа могут получить пользу от ежедневного приема аспирина для улучшения здоровья и долголетия.Исследование состояло из данных, собранных из датских национальных регистров здравоохранения. Участники, включенные в исследование, впервые перенесли сердечный приступ в период с 2004 по 2017 год, и им был проведен коронарный стент.Всем пациентам, включенным в данные, назначали аспирин в течение первого года после сердечного приступа. Пациенты, которые принимали антикоагулянты или перенесли инсульт или повторный сердечный приступ в течение первого года после выздоровления, были исключены из исследования.Приверженность участников исследования к приему аспирина оценивалась через два, четыре, шесть и восемь лет после сердечного приступа.Ученые оценили последствия длительного приема аспирина у пациентов, которые не получали другие лекарства для профилактики сердечного приступа или инсульта. Исследователи отметили, что общая приверженность к приему аспирина постепенно снижалась с годами.Однако, принимая во внимание другие факторы, такие как возраст, кровяное давление и уровень холестерина, исследовательская группа все же обнаружила, что использование аспирина снижает риск повторного сердечного приступа, инсульта или смерти.Результаты следует интерпретировать с осторожностью, потому что они показывают связь, но не устанавливают причинно-следственную связь.Сердечный приступ случается, когда часть сердечной мышцы отрезается от кислорода. Если кислород не восстанавливается в ближайшее время, происходит сердечный приступ. Кровь в ваших коронарных артериях переносит кислород к сердечной мышце.Сердечный приступ иногда называют инфарктом миокарда или острым коронарным синдромом. Сердечные приступы часто поддаются лечению, если их быстро диагностировать. Однако они могут быть фатальными.Ранее МедикФорум писал о симптомах болезни почек.

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