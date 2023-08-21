Кардиолог Варфоломеев: прием аспирина предотвращает сердечные приступы, инсульты и раннюю смерть

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Кардиолог Варфоломеев: прием аспирина предотвращает сердечные приступы, инсульты и раннюю смерть


Медицинские работники рекомендуют аспирин после сердечного приступа, так как он может помочь уменьшить образование опасных для жизни тромбов.


Ученые пришли к выводу, что выжившие после сердечного приступа могут получить пользу от ежедневного приема аспирина для улучшения здоровья и долголетия.

«Результаты показывают, что отказ от приема аспирина после сердечного приступа связан с более высоким риском повторного сердечного приступа, инсульта или смерти. Я рекомендую всем пациентам, перенесшим сердечный приступ, продолжать принимать аспирин в соответствии с рекомендациями до тех пор, пока рандомизированные контролируемые испытания не докажут обратное и пока не будут изменены клинические рекомендации», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Исследование состояло из данных, собранных из датских национальных регистров здравоохранения. Участники, включенные в исследование, впервые перенесли сердечный приступ в период с 2004 по 2017 год, и им был проведен коронарный стент.

Всем пациентам, включенным в данные, назначали аспирин в течение первого года после сердечного приступа. Пациенты, которые принимали антикоагулянты или перенесли инсульт или повторный сердечный приступ в течение первого года после выздоровления, были исключены из исследования.

«И антикоагулянты, и ингибиторы P2Y12 — это вещества, которые, подобно аспирину, предотвращают образование тромбов. Поэтому пациенты, проходящие такое лечение, были исключены из нашего исследования».

Приверженность участников исследования к приему аспирина оценивалась через два, четыре, шесть и восемь лет после сердечного приступа.

Ученые оценили последствия длительного приема аспирина у пациентов, которые не получали другие лекарства для профилактики сердечного приступа или инсульта. Исследователи отметили, что общая приверженность к приему аспирина постепенно снижалась с годами.

Однако, принимая во внимание другие факторы, такие как возраст, кровяное давление и уровень холестерина, исследовательская группа все же обнаружила, что использование аспирина снижает риск повторного сердечного приступа, инсульта или смерти.

Результаты следует интерпретировать с осторожностью, потому что они показывают связь, но не устанавливают причинно-следственную связь.

«Кроме того, результаты не могут быть распространены на всех пациентов, перенесших сердечный приступ, поскольку исследование было специально сосредоточено на тех, кто получил лечение коронарным стентом и не принимал других лекарств для предотвращения образования тромбов», - добавил кардиолог.

Что такое сердечный приступ?


Сердечный приступ случается, когда часть сердечной мышцы отрезается от кислорода. Если кислород не восстанавливается в ближайшее время, происходит сердечный приступ. Кровь в ваших коронарных артериях переносит кислород к сердечной мышце. 

Сердечный приступ иногда называют инфарктом миокарда или острым коронарным синдромом. Сердечные приступы часто поддаются лечению, если их быстро диагностировать. Однако они могут быть фатальными.


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