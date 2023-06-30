Кардиолог Варфоломеев: витамин D снижает риск сердечного приступа на 19%

Сердечные приступы

Инсульты

Коронарная реваскуляризация.

"Частота сердечных приступов была на 19 процентов ниже в группе, принимавшей витамин D. А частота коронарной реваскуляризации была на 11 процентов ниже в группе витамина D", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Врачи рекомендуею принимать добавки с витамином D в осенние и зимние месяцы, но людям может быть полезно принимать их круглый год. Исследование показало, чтоВ исследовании принимали участие 21 315 человек в возрасте от 60 до 84 лет, в течение пятилетнего периода участники получали либо одну капсулу 60 000 МЕ витамина D ежемесячно, либо плацебо.Из результатов исследования были исключены люди с высоким уровнем кальция в анамнезе, гиперактивной щитовидной железой, камнями в почках, мягкими костями или воспалительными заболеваниями.Участники, которые уже принимали более 500 МЕ/день витамина D, также были исключены.Затем данные о госпитализации и смерти использовались для выявления основных сердечно-сосудистых событий, таких как:Коронарная реваскуляризация — это вид лечения, направленный на восстановление нормального кровотока к сердцу.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока в жару.

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