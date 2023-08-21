Врач Алехина: 7 привычек современных людей делают нас больными

«В последние годы наблюдается заметное ухудьшения состояния здоровья, на которое влияют современные привычки образа жизни, многие из которых противоречат нашей естественной биологии. Наш нынешний образ жизни часто предполагает меньшую физическую активность и меньше социальных взаимодействий по сравнению с предыдущими поколениями», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Многие люди полагаются на кофеин, чтобы прожить день, и испытывают различные побочные эффекты, которые они считают «нормальными». Гормон, сигнализирующий о сне, аденозин накапливается в нашем организме в течение дня, и чем больше его накапливается, тем сонливее мы становимся. Кофеин предотвращает вызываемую им сонливость. Он может нарушить наш цикл сна и бодрствования и остается в нашем организме дольше, чем многие думают, с периодом полураспада в некоторых случаях до шести часов».

Продукты, которые помогают наладить сон

Киви - способствуют выработке серотонина в мозгу, который является успокаивающим гормоном.

Йогурт – содержит кальций, который является «очень важным» побочным продуктом процесса сна.

Ананас содержит большое количество мелатонина, который переводит вас в состояние спокойного бодрствования, что способствует засыпанию.

Между долгим рабочим днем и диетами, основанными на удобных, но ультра-обработанных продуктах, современный образ жизни часто не оставляет много места для здоровых привычек.Такие факторы, какмогут заложить основу для ряд проблем со здоровьем.Врач предупредила, что многие проблемы с психическим и физическим здоровьем становятся все более распространенными среди пациентов, обращающихся за медицинской помощью.Невролог выделила такие состояния, какВрач объяснил, что многие из этих проблем также влияют на сон, потому что сон имеет двунаправленную связь с общим состоянием здоровья. Люди, которые в целом более здоровы, как правило, лучше спят, а те, кто хорошо спит, также с большей вероятностью будут вести здоровый образ жизни.Хотя вы, вероятно, не можете представить свой день без чашки кофе, чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред вашему сну и, следовательно, означает плохие новости для вашего здоровья в целом.Избыток кофеина может вызвать проблемы с циклом сна.Кроме того, культура потребления алкоголя также ставит под угрозу качество сна.Алкоголь может вызвать сонливость и заставить вас думать, что вам легче заснуть, но на самом деле ваш сон может стать более фрагментарным и беспокойным, когда популярный напиток усваивается печенью.Это может вызвать расслабление мышц, что приведет к усилению храпа и кислотному рефлюксу. Совместное употребление кофеина и алкоголя может способствовать хроническому циклу нарушений сна.Ранее МедикФорум писал о симптомах больных почек.

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