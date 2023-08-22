Нутрициолог Строков назвал 4 полезных для кишечника продукта, которые нельзя гипертоникам

"Мисо, квашеная капуста, кимчи, хлеб на закваске содержат различное количество соли, что может повлиять на кровяное давление, если принимать их в неумеренных количествах или в дополнение к диете, которая уже содержит большое количество соленых продуктов или добавленной поваренной соли", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Проверьте этикетки продуктов, прежде чем покупать их, и сравните с другими продуктами — вы часто найдете варианты с низким содержанием соли», — советует врач.

Низкий - 0,3 г соли или меньше на 100 г.

Средний — от 0,3 до 1,5 г соли на 100 г (обычно их можно есть, но по возможности выбирайте варианты с низким содержанием соли)

Высокая — 1,5 г соли или более на 100 г (старайтесь избегать их или ешьте только изредка).

«Все дело в дозировке, как и во многих других вещах! Даже вода может быть вредна для вас, если вы выпьете слишком много. Добавление одной столовой ложки средней квашеной капусты в ваше ежедневное меню даст вам стимул для работы кишечника, не добавляя более 0,08 г соли к ежедневному потреблению».

«Это включает в себя соль, которая уже содержится в нашей пище, а также соль, добавленную во время и после приготовления пищи», — добавляет Строков.

Ферментированные продукты, характеризующиеся терпким вкусом и обилием кишечных бактерий, существуют уже много столетий. Однако в последнее десятилетие наблюдается рост популярности таких продуктов, какХотя ферментированные продукты могут улучшить здоровье вашего кишечника и даже ослабить воспаление, они могут быть не так щедры к вашему кровяному давлению.Употребление слишком большого количества соли является «самой серьезной» причиной высокого кровяного давления.К сожалению, чем больше обычной соли вы едите, тем выше может быть ваше кровяное давление.Соль заставляет ваше тело удерживать воду, из-за чего в кровь поступает дополнительная вода, оказывая дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Этот процесс является рецептом высокого уровня артериального давления.Что еще хуже, если у вас уже высокие показания, соль может еще больше поднять ваше кровяное давление.Хорошая новость заключается в том, что сокращение употребления этого популярного ингредиента является одним из самых простых способов снизить кровяное давление. Более того, контроль потребления соли начнет иметь значение «очень быстро».Врач рекомендует сократить потребление продуктов с высоким содержанием соли. Они рекомендуют проверять этикетки, так как содержание соли может сильно различаться между продуктами.Хотя некоторые ферментированные продукты могут добавить соли в ваш рацион, что вам не следует полностью отказываться от них.Однако важно следить за общим потреблением соли, при этом дневной лимит составляет не более шести граммов соли в день.Ранее МедикФорум писал о пользе гречневой каши.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.