Нутрициолог Строков назвал 4 полезных для кишечника продукта, которые нельзя гипертоникам
Высокое содержание соли в некоторых ферментированных продуктах может повысить показатели артериального давления.
Ферментированные продукты, характеризующиеся терпким вкусом и обилием кишечных бактерий, существуют уже много столетий. Однако в последнее десятилетие наблюдается рост популярности таких продуктов, как чайный гриб и квашеная капуста.
Хотя ферментированные продукты могут улучшить здоровье вашего кишечника и даже ослабить воспаление, они могут быть не так щедры к вашему кровяному давлению.
"Мисо, квашеная капуста, кимчи, хлеб на закваске содержат различное количество соли, что может повлиять на кровяное давление, если принимать их в неумеренных количествах или в дополнение к диете, которая уже содержит большое количество соленых продуктов или добавленной поваренной соли", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Употребление слишком большого количества соли является «самой серьезной» причиной высокого кровяного давления.
К сожалению, чем больше обычной соли вы едите, тем выше может быть ваше кровяное давление.
Соль заставляет ваше тело удерживать воду, из-за чего в кровь поступает дополнительная вода, оказывая дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов. Этот процесс является рецептом высокого уровня артериального давления.
Что еще хуже, если у вас уже высокие показания, соль может еще больше поднять ваше кровяное давление.
Хорошая новость заключается в том, что сокращение употребления этого популярного ингредиента является одним из самых простых способов снизить кровяное давление. Более того, контроль потребления соли начнет иметь значение «очень быстро».
Врач рекомендует сократить потребление продуктов с высоким содержанием соли. Они рекомендуют проверять этикетки, так как содержание соли может сильно различаться между продуктами.
«Проверьте этикетки продуктов, прежде чем покупать их, и сравните с другими продуктами — вы часто найдете варианты с низким содержанием соли», — советует врач.
Следующие рекомендации помогут вам понять, как выбирать менее соленые продукты:
- Низкий - 0,3 г соли или меньше на 100 г.
- Средний — от 0,3 до 1,5 г соли на 100 г (обычно их можно есть, но по возможности выбирайте варианты с низким содержанием соли)
- Высокая — 1,5 г соли или более на 100 г (старайтесь избегать их или ешьте только изредка).
«Все дело в дозировке, как и во многих других вещах! Даже вода может быть вредна для вас, если вы выпьете слишком много. Добавление одной столовой ложки средней квашеной капусты в ваше ежедневное меню даст вам стимул для работы кишечника, не добавляя более 0,08 г соли к ежедневному потреблению».
Однако важно следить за общим потреблением соли, при этом дневной лимит составляет не более шести граммов соли в день.
«Это включает в себя соль, которая уже содержится в нашей пище, а также соль, добавленную во время и после приготовления пищи», — добавляет Строков.
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