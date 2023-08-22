Кардиолог Варфоломеев назвал 3 способа предотвратить образование смертельных тромбов в ногах

"Симптомы ТГВ часто включают пульсирующую боль в одной ноге при ходьбе или вставании и отек одной ноги", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Теплая кожа вокруг болезненного участка

Красная или потемневшая кожа вокруг болезненной области — это может быть труднее увидеть на коричневой или черной коже.

Набухшие вены, твердые или болезненные при прикосновении к ним.

"Тем не менее, некоторые факторы связаны с образом жизни, и поэтому есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы свести риск к минимуму".

Поддержание здорового веса

Оставайтесь активными — регулярные прогулки могут помочь

Пейте много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. ТГВ более вероятен, если вы обезвожены.

Сидеть неподвижно в течение длительного периода времени — вставайте и двигайтесь каждый час или около того.

Скрещивание ног, когда вы сидите

Курить сигареты

Употребление большого количества алкоголя.

"Вы также более подвержены риску образования тромба, если вы провели много времени сидя или лежа из-за пребывания в больнице или из-за дальнего перелета".

Оставайтесь активными и гуляйте, если можете.

Двигайте пальцами ног (вверх-вниз) и лодыжками (круговыми движениями), если вам приходится оставаться в постели. Медицинская бригада может дать вам несколько упражнений.

Ношение компрессионных чулок.

Носите свободную одежду

Пить много воды

Избегайте алкоголя

Прогуляйтесь, когда это возможно.

"Если вы испытываете это в сочетании с одышкой или болью в груди, вам следует позвонить в скорую или обратиться в отделение неотложной помощи".

Определенное количество свертываемости крови необходимо, чтобы предотвратить чрезмерное кровотечение. Однако сгустки крови, которые не растворяются естественным путем, могут быть опасны.Это потому, что они могут путешествовать по телу и препятствовать притоку крови к определенным органам. Например, если тромб достигает мозга, это может привести к инсульту. Существует также риск сердечного приступа или легочной эмболии, если у вас есть тромб.Обычно сгустки крови сначала образуются в глубоких венах конечностей, таких как рука или нога. Это известно как тромбоз глубоких вен или ТГВ.Существует множество факторов, которые могут привести к тромбообразованию.Некоторые из них находятся вне нашего контроля, например, генетически высокий риск образования тромбов.Это:Другими факторами, повышающими риск ТГВ, являются возраст старше 60 лет, перенесенный ранее ТГВ, варикозное расширение вен, рак или сердечная недостаточность или прием противозачаточных таблеток ЗГТ.Если у вас появились признаки тромба, позвоните в скорую.Ранее МедикФорум писал о пользе гречневой каши.

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