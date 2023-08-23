Невролог Алехина: 4 тревожных признака в вашем организме, которое повышает риск инсульта в 5 раз
Состояние, известное как фибрилляция предсердий, повышает риск инсульта и ранней смерти.
Неправильный выбор питания и образа жизни — не единственные факторы риска опасных для жизни инсультов. Фактически, заболевание, от которого страдают более 40 миллионов человек во всем мире, может повысить риск в пять раз.
Это заболевание , известное как фибрилляция предсердий, вызывает нерегулярную и часто аномально высокую частоту сердечных сокращений. Нормальная частота пульса должна быть регулярной и составлять от 60 до 100 ударов в минуту, когда вы отдыхаете.
Тем не менее, состояние сердца может привести к тому, что ваше сердце бьется очень быстро, иногда достигая «значительно» более 100 ударов в минуту, объясняет врач.
"Вызывает тревогу тот факт, что у людей с этим заболеванием риск инсульта в пять раз выше, чем у их сверстников. Хотя фибрилляция предсердий не считается опасной для жизни, она может спровоцировать образование тромбов в сердце. Если эти тромбы затем попадут в ваш мозг, они могут вызвать серьезную неотложную медицинскую помощь", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
К счастью, правильное лечение может помочь снизить риск этого.
Каковы симптомы мерцательной аритмии?
Поэтому крайне важно уметь идентифицировать тревожные признаки фибрилляции предсердий.
Невролог Алехина перечисляет следующие симптомы, на которые следует обратить внимание:
- Головокружение
- Одышка
- Усталость
- Учащенное сердцебиение.
«Вы можете заметить заметное учащенное сердцебиение, когда вам кажется, что сердце колотится, трепещет или бьется нерегулярно, часто в течение нескольких секунд или, в некоторых случаях, нескольких минут».
Однако фибрилляция предсердий не всегда вызывает заметные симптомы, из-за которых человек может совершенно не подозревать о нерегулярности сердечного ритма.
К счастью, новое исследование, предполагает, что поддержание физической формы может помочь снизить риск как фибрилляции предсердий, так и инсульта.
Изучив более 15 000 человек с заболеваниями сердца, исследовательская группа оценила физическую форму участников с помощью протокола Брюса, согласно которому испытуемых просят идти быстрее и под наклоном последовательными трехминутными этапами на беговой дорожке.
Затем ученые проанализировали связь между физической подготовкой и фибрилляцией предсердий, инсультом и серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (MACE) после поправки на такие факторы, как возраст, пол, уровень холестерина, функция почек, предшествующий инсульт, гипертония и лекарства.
Физическая подготовка участников рассчитывалась на основе достигнутой ими скорости расхода энергии, которая выражалась в метаболических эквивалентах (МЕТ).
"Результаты показали, что каждое увеличение MET при тесте на беговой дорожке было связано со снижением риска фибрилляции предсердий на 8 процентов , риском инсульта на 12 процентов и риском MACE на 14 процентов".
Это было крупное исследование с объективным измерением физической подготовки и более чем 11-летним наблюдением.
«Результаты показывают, что поддержание физической формы может помочь предотвратить фибрилляцию предсердий и инсульт».
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