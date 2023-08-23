Невролог Алехина: 4 тревожных признака в вашем организме, которое повышает риск инсульта в 5 раз

"Вызывает тревогу тот факт, что у людей с этим заболеванием риск инсульта в пять раз выше, чем у их сверстников. Хотя фибрилляция предсердий не считается опасной для жизни, она может спровоцировать образование тромбов в сердце. Если эти тромбы затем попадут в ваш мозг, они могут вызвать серьезную неотложную медицинскую помощь", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Каковы симптомы мерцательной аритмии?

Головокружение

Одышка

Усталость

Учащенное сердцебиение.

«Вы можете заметить заметное учащенное сердцебиение, когда вам кажется, что сердце колотится, трепещет или бьется нерегулярно, часто в течение нескольких секунд или, в некоторых случаях, нескольких минут».

Однако фибрилляция предсердий не всегда вызывает заметные симптомы, из-за которых человек может совершенно не подозревать о нерегулярности сердечного ритма.



К счастью, новое исследование, предполагает, что поддержание физической формы может помочь снизить риск как фибрилляции предсердий, так и инсульта.



Изучив более 15 000 человек с заболеваниями сердца, исследовательская группа оценила физическую форму участников с помощью протокола Брюса, согласно которому испытуемых просят идти быстрее и под наклоном последовательными трехминутными этапами на беговой дорожке.



Затем ученые проанализировали связь между физической подготовкой и фибрилляцией предсердий, инсультом и серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (MACE) после поправки на такие факторы, как возраст, пол, уровень холестерина, функция почек, предшествующий инсульт, гипертония и лекарства.

"Результаты показали, что каждое увеличение MET при тесте на беговой дорожке было связано со снижением риска фибрилляции предсердий на 8 процентов , риском инсульта на 12 процентов и риском MACE на 14 процентов".

«Результаты показывают, что поддержание физической формы может помочь предотвратить фибрилляцию предсердий и инсульт».

Неправильный выбор питания и образа жизни — не единственные факторы риска опасных для жизни инсультов. Фактически, заболевание, от которого страдают более 40 миллионов человек во всем мире, может повысить риск в пять раз.Это заболевание , известное как фибрилляция предсердий, вызывает нерегулярную и часто аномально высокую частоту сердечных сокращений. Нормальная частота пульса должна быть регулярной и составлять от 60 до 100 ударов в минуту, когда вы отдыхаете.Тем не менее, состояние сердца может привести к тому, что ваше сердце бьется очень быстро, иногда достигая «значительно» более 100 ударов в минуту, объясняет врач.К счастью, правильное лечение может помочь снизить риск этого.Поэтому крайне важно уметь идентифицировать тревожные признаки фибрилляции предсердий.Физическая подготовка участников рассчитывалась на основе достигнутой ими скорости расхода энергии, которая выражалась в метаболических эквивалентах (МЕТ).Это было крупное исследование с объективным измерением физической подготовки и более чем 11-летним наблюдением.Ранее МедикФорум писал о пользе малосольных огурцов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.