Невролог Алехина: 4 тревожных признака в вашем организме, которое повышает риск инсульта в 5 раз

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Невролог Алехина: 4 тревожных признака в вашем организме, которое повышает риск инсульта в 5 раз


Состояние, известное как фибрилляция предсердий, повышает риск инсульта и ранней смерти.


Неправильный выбор питания и образа жизни — не единственные факторы риска опасных для жизни инсультов. Фактически, заболевание, от которого страдают более 40 миллионов человек во всем мире, может повысить риск в пять раз.

Это заболевание , известное как фибрилляция предсердий, вызывает нерегулярную и часто аномально высокую частоту сердечных сокращений. Нормальная частота пульса должна быть регулярной и составлять от 60 до 100 ударов в минуту, когда вы отдыхаете.

Тем не менее, состояние сердца может привести к тому, что ваше сердце бьется очень быстро, иногда достигая «значительно» более 100 ударов в минуту, объясняет врач.

"Вызывает тревогу тот факт, что у людей с этим заболеванием риск инсульта в пять раз выше, чем у их сверстников.  Хотя фибрилляция предсердий не считается опасной для жизни, она может спровоцировать образование тромбов в сердце. Если эти тромбы затем попадут в ваш мозг, они могут вызвать серьезную неотложную медицинскую помощь", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

К счастью, правильное лечение может помочь снизить риск этого.

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Поэтому крайне важно уметь идентифицировать тревожные признаки фибрилляции предсердий.

Невролог Алехина перечисляет следующие симптомы, на которые следует обратить внимание:
  • Головокружение
  • Одышка
  • Усталость
  • Учащенное сердцебиение.

«Вы можете заметить заметное учащенное сердцебиение, когда вам кажется, что сердце колотится, трепещет или бьется нерегулярно, часто в течение нескольких секунд или, в некоторых случаях, нескольких минут».


Однако фибрилляция предсердий не всегда вызывает заметные симптомы, из-за которых человек может совершенно не подозревать о нерегулярности сердечного ритма.

К счастью, новое исследование,  предполагает, что поддержание физической формы может помочь снизить риск как фибрилляции предсердий, так и инсульта.

Изучив более 15 000 человек с заболеваниями сердца, исследовательская группа оценила физическую форму участников с помощью протокола Брюса, согласно которому испытуемых просят идти быстрее и под наклоном последовательными трехминутными этапами на беговой дорожке. 

Затем ученые проанализировали связь между физической подготовкой и фибрилляцией предсердий, инсультом и серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями (MACE) после поправки на такие факторы, как возраст, пол, уровень холестерина, функция почек, предшествующий инсульт, гипертония и лекарства.

Физическая подготовка участников рассчитывалась на основе достигнутой ими скорости расхода энергии, которая выражалась в метаболических эквивалентах (МЕТ).

"Результаты показали, что каждое увеличение MET при тесте на беговой дорожке было связано со снижением риска фибрилляции предсердий на 8 процентов , риском инсульта на 12 процентов и риском MACE на 14 процентов".

Это было крупное исследование с объективным измерением физической подготовки и более чем 11-летним наблюдением. 

«Результаты показывают, что поддержание физической формы может помочь предотвратить фибрилляцию предсердий и инсульт».


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