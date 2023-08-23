Терапевт Ильинская: скачки давления утром могут говорить о гипертонии и других нарушениях

«При имеющейся гипертонии у человека может произойти нарушение нормального циркадного ритма, способствующее значительному скачку артериального давления после пробуждения. Утренняя гипертония может возникнуть из-за таких скачков или устойчивого высокого артериального давления в ночное время», - проинформировала Ильинская.

Избыточный вес или ожирение.

Хроническая болезнь почек.

Диабет.

Ночная деятельность, которая нарушает нормальный циркадный ритм тела.

Апноэ во сне

Курение.

Стресс, тревожность.

Кровяное давление соответствует суточному графику: ночью оно понижается, утром – поднимается. Но иногда происходит не просто некоторое повышение АД, а резкий скачок, об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила терапевт Ильинская. Врач отметила, что такие скачки давления происходят в первые несколько часов после пробуждения, и при слишком высоких показателях это может стать проблемой.Терапевт объяснила, что повышению давления утром способствуют гормоны: после пробуждения в организме активизируется выработка кортизола и норадреналина. У большинства людей, когда они просыпаются утром, наблюдается небольшое повышение кровяного давления, и это не говорит о плохом здоровье, а является отражением физиологических процессов в теле.В то же время терапевт Ильинская предупредила: скачки давления утром могут говорить о гипертонии – при этом происходит значительное повышение АД. Его значительные цифры могут указывать на так называемую утреннюю гипертонию, уточнила она.Что еще может повышать давление утром? Помимо гипертонии, значительное повышение давления по утрам могут обуславливать следующие нарушения.Терапевт заявила, что утренние скачки давления связаны с более высоким риском сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых событий. Людям с диагностированной гипертонией следует контролировать уровень своего давления утром, и при его повышении обращаться к врачу. Также давление по утрам полезно измерять людям, которые храпят, имеют лишний вес, беспорядочно питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Взрослым людям в целом полезно знать показатели своего АД, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных заболеваниях , которые могут развиваться бессимптомно.

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