Терапевт Ильинская: скачки давления утром могут говорить о гипертонии и других нарушениях

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плохое самочувствие

Врач-терапевт Тамара Ильинская рассказала, почему по утрам может повышаться артериальное давление.

Кровяное давление соответствует суточному графику: ночью оно понижается, утром – поднимается. Но иногда происходит не просто некоторое повышение АД, а резкий скачок, об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила терапевт Ильинская. Врач отметила, что такие скачки давления происходят в первые несколько часов после пробуждения, и при слишком высоких показателях это может стать проблемой.

Терапевт объяснила, что повышению давления утром способствуют гормоны: после пробуждения в организме активизируется выработка кортизола и норадреналина. У большинства людей, когда они просыпаются утром, наблюдается небольшое повышение кровяного давления, и это не говорит о плохом здоровье, а является отражением физиологических процессов в теле.

В то же время терапевт Ильинская предупредила: скачки давления утром могут говорить о гипертонии – при этом происходит значительное повышение АД. Его значительные цифры могут указывать на так называемую утреннюю гипертонию, уточнила она.

«При имеющейся гипертонии у человека может произойти нарушение нормального циркадного ритма, способствующее значительному скачку артериального давления после пробуждения. Утренняя гипертония может возникнуть из-за таких скачков  или устойчивого высокого артериального давления в ночное время», - проинформировала Ильинская.

Что еще может повышать давление утром? Помимо гипертонии, значительное повышение давления по утрам могут обуславливать следующие нарушения.
  • Избыточный вес или ожирение.
  • Хроническая болезнь почек.
  • Диабет.
  • Ночная деятельность, которая нарушает нормальный циркадный ритм тела.
  • Апноэ во сне
  • Курение.
  • Стресс, тревожность.
Терапевт заявила, что утренние скачки давления связаны с более высоким риском сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых событий. Людям с диагностированной гипертонией следует контролировать уровень своего давления утром, и при его повышении обращаться к врачу. Также давление по утрам полезно измерять людям, которые храпят, имеют лишний вес, беспорядочно питаются, ведут малоподвижный образ жизни. Взрослым людям в целом полезно знать показатели своего АД, подчеркнула эксперт.

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Теги : повышенное даавление, утреннее недомогание, Тамара Ильинская