Терапевт Ильинская: скачки давления утром могут говорить о гипертонии и других нарушениях
Врач-терапевт Тамара Ильинская рассказала, почему по утрам может повышаться артериальное давление.
Кровяное давление соответствует суточному графику: ночью оно понижается, утром – поднимается. Но иногда происходит не просто некоторое повышение АД, а резкий скачок, об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила терапевт Ильинская. Врач отметила, что такие скачки давления происходят в первые несколько часов после пробуждения, и при слишком высоких показателях это может стать проблемой.
Терапевт объяснила, что повышению давления утром способствуют гормоны: после пробуждения в организме активизируется выработка кортизола и норадреналина. У большинства людей, когда они просыпаются утром, наблюдается небольшое повышение кровяного давления, и это не говорит о плохом здоровье, а является отражением физиологических процессов в теле.
В то же время терапевт Ильинская предупредила: скачки давления утром могут говорить о гипертонии – при этом происходит значительное повышение АД. Его значительные цифры могут указывать на так называемую утреннюю гипертонию, уточнила она.
«При имеющейся гипертонии у человека может произойти нарушение нормального циркадного ритма, способствующее значительному скачку артериального давления после пробуждения. Утренняя гипертония может возникнуть из-за таких скачков или устойчивого высокого артериального давления в ночное время», - проинформировала Ильинская.
Что еще может повышать давление утром? Помимо гипертонии, значительное повышение давления по утрам могут обуславливать следующие нарушения.
- Избыточный вес или ожирение.
- Хроническая болезнь почек.
- Диабет.
- Ночная деятельность, которая нарушает нормальный циркадный ритм тела.
- Апноэ во сне
- Курение.
- Стресс, тревожность.
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