Уролог Башкатов: проблемы с ногтями и кожей рук могут возникать из-за больных почек

«Есть несколько признаков проблем с почками, которые могут проявляться в состоянии ногтей. Например, могут возникать так называемые половинчатые ногти с белым цветом сверху и красновато-коричневым под ним», - поделился специалист.

«Когда почки перестают работать должным образом, в организме накапливаются токсины, и такое скопление может вызывать изменение цвета кожи – он может стать болезненно бледным, сероватым, желтоватым или потемнеть, либо возникает эффект толстой кожи с неровностями и глубокими линиями».

Уролог Башкатов сообщил в интервью «МедикФорум», что в случае почечных патологий можно заметить отечность рук. Врач объяснил, что почки участвуют в выработке мочи, а когда ослабевают и плохо выполняют свою работу, жидкость может оставаться в теле, не выводиться. Ее скопление ведет к отеку пальцев и рук, а также ступней и лодыжек.Также из-за больных почек могут возникать проблемы с ногтями.Кроме того ногти в случае почечных недугов могут быть слишком бледными или покрываться белыми полосами. Уролог Башкатов отметил, что неблагополучные изменения в состоянии ногтей возникают из-за неспособности нездоровых почек полноценно фильтровать азотистые отходы.Дополнительно медик посоветовал обращать внимание на цвет кожи рук:Еще одним признаком заболевания почек может быть сухая и зудящая кожа. К ее появлению ведет минеральный дисбаланс, который часто сопровождает прогрессирующее заболевание почек, констатировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ухудшение обоняния у пожилых людей может оказаться ранним признаком деменции.

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