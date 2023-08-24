Кардиолог Варфоломеев назвал 6 признаков сердечной недостаточности, о которых вы не знаете

"Есть некоторые ожидаемые симптомы. К ним относятся такие вещи, как боль в груди и учащенное или нерегулярное сердцебиение. Однако есть некоторые признаки, которые могут быть не столь очевидными", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Отеки ног, лодыжек и ступней

Непроходящий кашель или кашель, сопровождающийся выделением белой или розовой слизи с пятнами крови.

Отек области живота

Очень быстрый набор веса из-за накопления жидкости.

Тошнота и отсутствие аппетита

Трудности с концентрацией внимания или снижение бдительности.

Одышка при активности или в положении лежа

Усталость и слабость

Снижение способности к физическим упражнениям

Свистящее дыхание.

Боль в груди

Обморок или сильная слабость

Учащенное или нерегулярное сердцебиение с одышкой, болью в груди или обмороком.

Внезапная сильная одышка и кашель с белой или розовой пенистой слизью.





Причины сердечной недостаточности

Ишемическая болезнь сердца – когда артерии, снабжающие сердце кровью, закупориваются жирными веществами (атеросклероз), что может вызвать стенокардию или сердечный приступ.

Высокое кровяное давление – это может привести к дополнительной нагрузке на сердце, что со временем может привести к сердечной недостаточности.

Состояния, влияющие на сердечную мышцу (кардиомиопатия).

Проблемы с сердечным ритмом (аритмии), такие как мерцательная аритмия.

Повреждение или другие проблемы с сердечными клапанами.

Врожденные пороки сердца – врожденные дефекты, которые влияют на нормальную работу сердца.

Сердце — один из важнейших органов, отвечающий за перекачку крови по всему телу. Поэтому любое повреждение сердца может оказаться фатальным. Сердечная недостаточность возникает после длительного повреждения органа, часто являясь кульминацией различных состояний, таких как болезни сердца и высокое кровяное давление.Это делает сердце ослабленным и жестким, а это означает, что оно больше не может передвигать кровь. Это не означает, что сердце перестало работать, но ему потребуется поддержка, чтобы продолжать работать.Поэтому любые признаки сердечной недостаточности следует немедленно исследовать.Если вы заметили эти признаки, вам следует поговорить со своим терапевтом.Преимущественно сердечная недостаточность наблюдаются среди пожилых людей старше 75 лет, но могут поражать людей любого возраста. Существует ряд заболеваний, которые могут привести к сердечной недостаточности.Ранее МедикФорум писал о вреде жирной говядины.

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