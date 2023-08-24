Врач Ломова: утомляемость и перепады настроения могут говорить о заболевании печени

«На заболевание печени могут указывать повышенная раздражительность, частые перепады настроения, склонность к депрессии и проблемы со сном», - уточнила врач Ломова, беседуя с «Известиями».

«проходить профилактические обследования у гастроэнтеролога-гепатолога хотя бы один раз в год».

Гастроэнтеролог Валерия Ломова проинформировала, что заболевание печени может проявляться симптомами, которые бывают свойственны разным патологиям и не ассоциируются непосредственно с этим органом. В частности, медик посоветовала обращать внимание на быстро возникающую утомляемость или слабость, субфебрилитет, головные боли, непроизвольное снижение веса и изменения с аппетитом, нехарактерный цвета мочи и стула.Помимо утомляемости и перепадов настроения, о заболевании печени могут говорить проблемы эмоционального и психического характера.Также симптомом больной печени часто становятся кожные аномалии в виде зуда и высыпаний, акне, аллергических проявлений, ксантом и ксантелазм. Другой ее возможный признак – привкус чего-то горького во рту.В то же время врач констатировала, что при заболевании печени долгое время может не быть вообще никаких симптомов. Специалистка заявила, что лучший способ контролировать состояние печени – этоРанее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки совершают гипертоники при приеме лекарств от давления.

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