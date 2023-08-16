Врач Захарова: эти 3 вкусных сухофрукта снижают артериальное давление

"Следует избегать употребления слишком большого количества соли, потому что содержание натрия заставляет организм удерживать больше воды, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Сокращение потребления соли — один из самых простых способов снизить кровяное давление, и он начнет очень быстро, даже в течение нескольких недель».

«Продукты с калием могут помочь контролировать кровяное давление, притупляя действие натрия. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводится из организма. Это также помогает расслабить стенки кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление».

"Некоторые продукты содержат больше калия, чем другие, и известно, что три сухофрукта содержат большое количество калия, который может помочь снизить кровяное давление".

Изюм (749 мг калия на 100 г)

Курага (1162 мг)

Чернослив (732 мг).

Авокадо

Картофель

Шпинат

Грибы

Горох

Помидоры, томатный сок и томатный соус

Апельсины и апельсиновый сок

Грейпфрут и грейпфрутовый сок.

Считается, что около трети всех взрослых живут с высоким кровяным давлением, которое также известно как гипертония.Это происходит, когда сила вашей крови, прижимающейся к стенкам кровеносных сосудов, постоянно слишком высока. Высокое давление потенциально опасно, так как это означает, что сердцу и кровеносным сосудам приходится работать больше, чтобы разогнать кровь по всему телу. Со временем это может привести к тому, что кровеносные сосуды потеряют эластичность и станут более узкими и жесткими.Если гипертонию не лечить, это может в конечном итоге привести к различным серьезным неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Известно, что диета является основным фактором, влияющим на уровень артериального давления.Соль является «самым большим» фактором, способствующим высокому кровяному давлению.Хотя отказ от соли является настоятельно рекомендуемым способом снизить показатели артериального давления, есть еще один способ добиться этого.Употребление в пищу продуктов, богатых калием, также может помочь снизить кровяное давление, сводя к минимуму воздействие натрия на организм.Диета должна быть в состоянии обеспечить нас всем необходимым калием.Для сравнения, 100 граммов банана — часто упоминаемого хорошего источника калия — содержат всего 358 мг калия.Высоким кровяным давлением считается давление от 140/90 миллиметров ртутного столба (мм рт. ст.) или выше.Идеальным артериальным давлением считается диапазон 120/80 мм рт.ст. Если вас беспокоит ваше кровяное давление, вам следует поговорить с врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о нарушении баланса электролитов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.