Нутрициолог Строков: этот вид фасоли снижает давление и риск инсульта - "богата калием"

"Одним из продуктов, богатых калием является масляная фасоль, также известная как лимская фасоль. На каждые 100 граммов масляных бобов приходится 508 миллиграммов (мг) калия. Это выше, чем 358 мг калия, содержащиеся в эквивалентном количестве банана, который обычно называют хорошим источником калия", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.





Что говорят исследования о калии?

«Более высокое потребление калия было связано с 24-процентным снижением риска инсульта (доказательства среднего качества)».

Если у кого-то высокое кровяное давление или гипертония, это означает, что его сердце должно работать больше, чем обычно, чтобы обеспечить циркуляцию крови по всему телу. Со временем это создает дополнительную нагрузку на жизненно важные органы и может привести к неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.Как и многие медицинские состояния, высокое кровяное давление зависит от множества факторов. К ним относятся избыточный вес, чрезмерное употребление алкоголя и курение сигарет. Однако большую роль играет и то, что вы едите. Соль хорошо известна как причина высокого кровяного давления.Это связано с тем, что натрий заставляет организм удерживать воду, оказывая давление на стенки кровеносных сосудов. В результате людям с высоким кровяным давлением или подверженным риску этого состояния постоянно напоминают о необходимости сократить потребление соли.Но добавление большего количества определенного минерала — это еще один способ смягчить воздействие соли на ваш организм. Калий не только помогает организму перерабатывать и избавляться от натрия, но также помогает расслабить стенки кровеносных сосудов.Исследование поддерживает использование диеты с высоким содержанием калия для снижения артериального давления.При анализе учитывались 22 существующих испытания, в которых участвовало более 1600 человек. Доказательства высокого качества показывают, что повышенное потребление калия снижает артериальное давление у людей с гипертонией и не оказывает неблагоприятного воздействия на концентрацию липидов в крови, концентрацию катехоламинов или функцию почек у взрослых.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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