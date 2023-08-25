Диетолог Пономарева назвала 4 лучших добавки, которые стоит принимать в преддверии осени

«Пока мы готовимся к предстоящим нам более коротким дням и холодным месяцам, сейчас хорошее время, чтобы почерпнуть знания о добавках», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

1. Витамин Д

«Витамин D является важной частью иммунной системы, и получение достаточного количества витамина D необходимо для сильной и здоровой иммунной системы, что необходимо для здоровья зимой. Если вы чаще заболеваете или подхватываете инфекции, это может быть связано с низким уровнем витамина D».

2. Бузина

«Мало того, что антиоксиданты помогают поддерживать иммунную систему сильной, считается, что ягоды также обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Это поддерживает иммунную систему и может даже помочь сократить продолжительность простуды и гриппа».

3. Витамин С

«Витамин С оказывает множество преимуществ для кожи, помогая организму восстанавливать поврежденные клетки кожи, способствует здоровой регенерации кожи и разглаживает морщины, стимулируя выработку коллагена в организме», — сказала Пономарева.

4. Чеснок

«Также было обнаружено, что чеснок помогает стимулировать иммунную систему за счет увеличения количества лейкоцитов благодаря наличию укрепляющих иммунитет питательных веществ: селена, витамина С и флавоноидов».

Осенний сезон, несомненно, уже на подходе. По метеорологическому календарю первый день осени всегда приходится на 1 сентября, а это раньше, чем хотелось бы.К сожалению, сезон горячих напитков, ярких листьев и свежего воздуха не обходится без роста простуд, гриппа и других проблем со здоровьем.Диетолог поделилась лучшими добавками, которые следует принимать перед сменой сезонов.Витамин D, получивший название «солнечный витамин», вырабатывается под воздействием солнца.Но по мере того, как погода меняется, ультрафиолетовый свет солнца больше не является достаточно сильным в течение более коротких и темных дней, чтобы обеспечить достаточное снабжение.Поэтому «действительно важно» принимать добавку витамина D в дозе 10 мкг, начиная с октября, чтобы предотвратить дефицит.Кроме того, солнечные питательные вещества помогают бороться с воспалениями, поддерживать силу суставов и мышц и даже регулировать ваше настроение.Ягоды бузины, также известные как ягоды бузины, представляют собой очень маленькие темно-фиолетовые ягоды, принадлежащие черной бузине.Добавки из ягод бузины, известные своим мощным содержанием антиоксидантов, являются еще одним продуктом, который может «держать ваше здоровье под контролем» в холодные месяцы.По словам диетолога, основной добавкой для укрепления иммунной системы является витамин С, один из «основных витаминов», который вам понадобится этой осенью и зимой.Помимо того, что он помогает вашему организму в борьбе с вирусами холодной погоды, витамин также обладает «невероятными» антиоксидантными свойствами, которые могут помочь решить распространенные зимние проблемы с кожей.Хотя вы, вероятно, с большей вероятностью будете использовать чеснок в кулинарии, эксперт рекомендовал принимать чеснок в виде добавки и перед осенними месяцами.Чеснок, наполненный соединениями серы, обладает мощными антиоксидантными, противовирусными и антибактериальными свойствами.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы.

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