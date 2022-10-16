Добавки с витамином D «следует принимать утром» — врач Андреева объясняет почему

«Добавки следует принимать утром. Если мы получаем витамин D естественным образом от солнца, мы синтезируем его в течение дня, поэтому его лучше принимать утром», - говорит Андреева специально для МедикФорум.

«Основным источником витамина D является солнце. Дефицит витамина D был связан с нехваткой энергии и усталостью, поэтому вполне естественно, что, получая суточную дозу за счет естественного воздействия солнца, вы повышаете уровень энергии. Зимой солнечный свет не содержит достаточного количества УФ-излучения, чтобы наша кожа могла вырабатывать достаточное количество витамина D, поэтому нам нужно получать его из пищевых источников».

С сентября по апрель врачи рекомендуют принимать добавки витамина D. Причина этого в том, что наш организм не может получить столько витаминов от солнца зимой, сколько летом.Первое, что нужно отметить, это то, что речь идет не только о времени года, но и о времени суток, когда речь идет о добавках витамина D.Речь идет о воспроизведении расписания витамина D внутренней системы.Источники с высоким содержанием витамина D включают лосося, сельдь, скумбрию, сардины, красное мясо, яичные желтки, печень и обогащенные продукты.Ранее МедикФорум писал о ключевых признаках высокого холестерина.

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