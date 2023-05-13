Кардиолог Варфоломеев: остерегайтесь ноющей конечности — это может быть опасный тромб

"Затем гелеобразные сгустки могут перемещаться по кровотоку и застревать в легких, блокируя кровоток. Это может быть рецептом опасных для жизни проблем, требующих неотложной медицинской помощи", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Но в некоторых случаях люди могут испытывать настораживающие признаки или симптомы до начала ТГВ».

«Этот симптом может также быть признаком лежащей в основе венозной недостаточности или других состояний, повышающих риск ТГВ».

Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке

Внезапная одышка

Острая боль в груди (может усиливаться при вдохе)

Кашель или кашель с кровью.

В то время как сгустки крови могут оказаться полезными, те, которые образуются в ваших венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть вредными. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, может быть серьезным, потому что тромбы, которые находятся в ваших венах, могут оторваться.К счастью, первые симптомы иногда могут проявиться еще до того, как разовьется ТГВ.Это состояние иногда называют «молчаливым» состоянием».Одним из признаков, который может вызвать тревогу и предупредить вас о надоедливых тромбах, является боль или дискомфорт в ноге. Этот признак может стать особенно очевидным при длительном сидении или стоянии.В то время как около 50 процентов пациентов со сгустками крови испытывают симптомы, предупреждающие признаки иногда появляются неохотно.Важно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вас может быть ТГВ, особенно если у вас есть какие-либо факторы риска этого состояния.Ранее МедикФорум писал о причинах отеках лица.

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