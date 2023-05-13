Кардиолог Варфоломеев: остерегайтесь ноющей конечности — это может быть опасный тромб

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Кардиолог Варфоломеев: остерегайтесь ноющей конечности — это может быть опасный тромб


Ваша нога может быть первой областью, которая предупредит вас об опасном тромбе.


В то время как сгустки крови могут оказаться полезными, те, которые образуются в ваших венах, также известные как тромбоз глубоких вен, могут быть вредными. Тромбоз глубоких вен, или сокращенно ТГВ, может быть серьезным, потому что тромбы, которые находятся в ваших венах, могут оторваться. 

"Затем гелеобразные сгустки могут перемещаться по кровотоку и застревать в легких, блокируя кровоток. Это может быть рецептом опасных для жизни проблем, требующих неотложной медицинской помощи", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

К счастью, первые симптомы иногда могут проявиться еще до того, как разовьется ТГВ.

Это состояние иногда называют «молчаливым» состоянием».

«Но в некоторых случаях люди могут испытывать настораживающие признаки или симптомы до начала ТГВ».

Одним из признаков, который может вызвать тревогу и предупредить вас о надоедливых тромбах, является боль или дискомфорт в ноге. Этот признак может стать особенно очевидным при длительном сидении или стоянии. 

«Этот симптом может также быть признаком лежащей в основе венозной недостаточности или других состояний, повышающих риск ТГВ».

В то время как около 50 процентов пациентов со сгустками крови испытывают симптомы, предупреждающие признаки иногда появляются неохотно.

Важно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что у вас может быть ТГВ, особенно если у вас есть какие-либо факторы риска этого состояния.


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Помимо дискомфорта в ноге, сгустки крови могут вызывать такие симптомы:
  • Пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в ноге или руке
  • Внезапная одышка
  • Острая боль в груди (может усиливаться при вдохе) 
  • Кашель или кашель с кровью.


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