Гепатолог Южнова: признак при расчесывании волос, который сигнализирует о жировой болезни печени

«Ваша печень может продолжать работать, даже если у вас цирроз печени. Однако цирроз печени может со временем привести к печеночной недостаточности, и можно получить серьезные осложнения, которые могут быть опасными для жизни. Лечение может остановить ухудшение цирроза печени», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Один из таких симптомов будет заметен при расчесывании или мытье волос. Это выпадение волос".

Усталость и слабость

Потеря аппетита

Потеря веса и атрофия мышц

Чувство тошноты (тошнота) и рвота.

Чувствительность или боль в области печени.

Крошечные красные линии (кровеносные капилляры) на коже выше уровня талии.

Очень зудит кожа

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Склонность к кровотечениям и образованию синяков, например, частые кровотечения из носа или кровоточивость десен.

Лихорадка и приступы дрожи

Отеки ног, лодыжек и ступней из-за скопления жидкости (отек)

Вздутие живота (живота) из-за скопления жидкости, известного как асцит (в тяжелых случаях вы можете выглядеть как беременная).

«Вы также можете заметить изменения в своей личности, проблемы со сном (бессонница), потерю памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это известно как энцефалопатия и возникает, когда токсины поражают мозг, поскольку печень не может вывести их из организма».

Ожирение или избыточный вес

Недостаточно тренируюсь

Курение

Если у вас диабет 2 типа, высокое кровяное давление и/или высокий уровень холестерина.

Печень выполняет более 500 жизненно важных функций для организма, включая удаление токсинов из крови и расщепление пищи для преобразования в энергию.ПоэтомуЕсли печень слишком повреждена, она может выйти из строя, что может привести к летальному исходу.Жировая болезнь печени является одним из заболеваний, которое может привести к серьезному повреждению печени. Это происходит, когда в органе накапливается излишек жира. На начальных стадиях заболеваниеОднако чем дольше это продолжается, тем больше повреждается печень.Четвертая и последняя стадия жировой болезни печени известна как цирроз. Цирроз возникает после многих лет воспаления, оставляя печень рубцовой, комковатой и сморщенной.— это рубцевание (фиброз) печени, вызванное длительным повреждением печени. Рубцовая ткань мешает печени работать должным образом. Цирроз иногда называют терминальной стадией заболевания печени, потому что он возникает после других стадий поражения от заболеваний, поражающих печень, таких как гепатит.Из-за тяжести цирроза печени он может вызывать широкий спектр симптомов, некоторые из которых могут быть неочевидными.Существует ряд других проблем со здоровьем, которые могут вызвать выпадение волос, но если они необъяснимы или сочетаются с другими классическими признаками цирроза печени, стоит обратиться за медицинской помощью.Если у вас возникли какие-либо признаки цирроза или жировой болезни печени, вам следует обратиться к своему лечащему врачу.Факторы, которые могут увеличить вероятность развития жировой болезни печени, включают:Ранее МедикФорум писал о пользе орехов для пожилых.

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