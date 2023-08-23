Врач Арзамасцев: орехи дают людям старше 60 лет нужные магний и витамины группы B

«Орехи содержат большое количество магния и витаминов группы В – это те элементы, которые максимально необходимы людям старше 60 лет. Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца», – поделился Арзамасцев с «Москвой 24».

«В орехах есть хром, который очень хорошо снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена», - добавил специалист.

Говоря о позитивном влиянии орехов на здоровье людей старше 60 лет, врач Арзамасцев отметил: этот продукт является источником веществ, необходимых в пожилом возрасте. Так, орехи дают людям старше 60 лет нужные магний и витамины группы B – вещества, в которых нуждаются нервная и сердечно-сосудистая системыТакже орехи являются источником витамина E и кремния, которые позитивно воздействуют на кожу, волос и ногти, улучшая их состояние. К тому же их потребление является профилактикой плохо заживающих ранок, язвочек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что орехи относятся к продуктам, которые не следует употреблять натощак.

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