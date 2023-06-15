4 изменения на вашей коже, которые указывают на тяжелую стадию жирной печени - врач Южнова
Любая проблема с печенью может быть разрушительной для организма.
Одной из таких проблем является жировая болезнь печени , которая, как следует из названия, вызвана накоплением жира в печени. На ранних стадиях он часто не проявляется никакими симптомами. Однако по мере развития болезни она может начать проявлять признаки по всему телу.
Также известная как неалкогольная жировая болезнь печени, она развивается в четыре стадии. Четвертая и последняя стадия известна как цирроз печени и возникает после многих лет повреждения органа.
«Цирроз — это рубцевание печени, вызванное непрерывным, длительным повреждением печени. Рубцовая ткань заменяет здоровую ткань в печени и мешает печени работать должным образом. Цирроз печени может привести к летальному исходу. Тем не менее, обычно требуются годы, чтобы состояние достигло этой стадии, и лечение может помочь замедлить его прогрессирование», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
На начальных стадиях цирроза печень еще способна функционировать, то есть может не вызывать симптомов. Однако некоторые люди с циррозом печени заметят четыре изменения на своей коже.
К ним относятся:
- Зудящая кожа
- Желтуха (пожелтение кожи и глаз)
- Крошечные красные линии (кровяные капилляры) на коже выше уровня талии
- Синяки.
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