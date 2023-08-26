Врач Захарова: эфирное масло лаванды помогает при мигренях, тревожности и нарушениях сна

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Врач Захарова: эфирное масло лаванды помогает при мигренях, тревожности и нарушениях сна


Лаванду широко выращивают из-за ее эфирных масел, но известно, что это ароматное растение полезно для здоровья, в том числе для сна и беспокойства.


Лаванда имеет богатую историю в фитотерапии. На протяжении тысячелетий ароматное растение использовалось для уменьшения симптомов и облегчения множества недугов, включая бессонницу, беспокойство, экзему, выпадение волос и головные боли.

Вечнозеленое растение, родом из Средиземноморья, популярно благодаря аромату, который производят цветы и масло. Лаванда содержит масло, которое оказывает успокаивающее действие, а некоторые утверждают, что оно обладает антибактериальным и противогрибковым действием.

Современная наука подтвердила многие преимущества использования лаванды для здоровья, но необходимы дополнительные исследования.

Хороший сон


Лаванду уже давно рекомендуют людям, страдающим бессонницей: на рынке представлено множество лавандовых спреев и туманов, обещающих улучшить ваш ночной сон.


«Нарушения сна признаны важной проблемой здравоохранения, которая влияет на физическое, психическое и эмоциональное здоровье и благополучие. Вдыхание эфирных масел может быть безопасной альтернативой фармацевтическим вмешательствам при легких и умеренных нарушениях сна», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Большинство результатов исследования свидетельствуют о положительном влиянии эфирных масел на сон. Никаких нежелательных явлений не зарегистрировано.

Пероральный прием лавандового масла помогает пациентам с тревогой спать дольше по ночам.

Беспокойство


Согласно исследованию, проведенному в больничных условиях, особенно в отделениях интенсивной терапии (ОИТ), ароматерапия была опробована, чтобы выяснить, помогает ли она пациентам чувствовать себя более непринужденно.

Это исследование было направлено на изучение влияния эфирного масла лаванды на качество сна и уровень тревоги пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Результаты показали, что в двух группах были «статистически значимые различия». Те, кто подвергся воздействию лаванды, сообщили об улучшении качества сна и уменьшении чувства тревоги.

"Лаванда сегодня рассматривается как неинвазивное, дешевое и легкодоступное» эфирное масло, способствующее улучшению самочувствия".

Выпадение волос


"Исследование также показало, что лавандовое масло успешно стимулирует рост волос в течение 28 дней".

Головные боли


Люди, страдавшие мигренью и получавшие три месяца лавандовой терапии, имели более низкие баллы по шкале оценки головной боли, чем контрольная группа.
 
Второе исследование проверило «эффективность ингаляции эфирного масла лаванды для лечения мигрени в плацебо-контролируемом клиническом исследовании».

В исследовании приняли участие 47 участников, страдающих мигренью, и им предложили вдыхать эфирное масло лаванды в течение 15 минут. 

«Пациенты вдыхали эфирное масло лаванды в течение 15 минут, тогда как контрольная группа использовала жидкий парафин в течение того же периода времени. Пациентов просили записывать тяжесть головной боли и связанные с ней симптомы с 30-минутными интервалами в течение двух часов», - комментирует исследование Захарова.



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