Эндокринолог Гуреева дала базовую программу по снижению веса, особенно в области живота

«Очень часто жир накапливается на боках. Наше тело устроено так, чтобы переносить жир сюда, чтобы защитить наши репродуктивные и внутренние органы. Однако, если у вас есть избыточное количество жира в этой области, это может оказать неблагоприятное воздействие на ваше здоровье, способствуя повышению уровня висцерального жира, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Генетическая предрасположенность, гормоны и уровень стресса — все это играет роль в том, где мы храним жир, а пол также может способствовать различному распределению», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Очень важно подходить к снижению веса здоровым и устойчивым способом. Быстрые решения, такие как экстремальные диеты или чрезмерные физические упражнения, могут быть вредными и часто приводят к обратному увеличению веса. Очень важно внести изменения в свой образ жизни, которые вы сможете поддерживать. в долгосрочной перспективе", - утверждает эндокринолог.

Не у всех есть вес вокруг бедер, но тем, у кого он есть, может быть трудно сместить вес по сравнению с другими частями тела.Эндокринолог заявила, что некоторые люди предрасположены к набору веса в определенных областях не по своей вине, но «неправильный образ жизни» также может способствовать этому.Как и большинство целей по снижению веса, соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения имеют «значительные преимущества» в отношении процентного содержания жира в организме, а также его распределения.Она заявила, чтоособенно для мужчин, которые более склонны удерживать вес в области живота, и женщин, переживающих менопаузу.Тем не менее, людям не следует полагаться только на физические упражнения для достижения целевого снижения веса. Много сна и питье достаточного количества воды необходимы для дополнения кардио, силовых тренировок и сбалансированной диеты.Врач рекомендовала не менее 150 минут умеренной аэробной активности или 75 минут энергичной аэробной активности в неделю для «общего снижения веса» в сочетании с семью-девятью часами сна в сутки.Поддержаниетакже важно длякоторый может нарушить работу гормонов, связанных с аппетитом и накоплением жира.Ранее МедикФорум писал о вреде нерегулярного питания для здоровья желудка.

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