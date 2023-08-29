Невролог Алехина: 4 ранних симптома деменции, которые появляются до потери памяти

«В некоторых случаях физические симптомы также могут появиться перед потерей памяти при деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Нетвердая походка

Неуклюжесть

Трудности с координацией.

Тремор или скованность в конечностях.

«Однако, если вы заметили какой-либо из этих ранних признаков у себя или близкого человека, важно проконсультироваться с медицинским работником для тщательного обследования. Раннее выявление и вмешательство могут помочь справиться с симптомами и обеспечить необходимую поддержку».

Трудности с чтением или письмом. Деменция может привести к проблемам с пониманием прочитанного, связным письмом или пониманием цифр и букв.

Деменция может привести к проблемам с пониманием прочитанного, связным письмом или пониманием цифр и букв. Зрительные галлюцинации. Часть людей с болезнью Альцгеймера могут испытывать зрительные галлюцинации (видеть несуществующие вещи).

Как снизить риск развития деменции

«Также важно меньше сидеть, поэтому старайтесь регулярно вставать и двигаться», — добавляет Алехина.





Согласно исследованию к 2050 году деменция затронет более 150 миллионов человек. Пока лекарства не видно, самым лучшим оружием в борьбе с этим состоянием, поражающим разум, является раннее обнаружение.Ранняя диагностика открывает двери для будущего ухода и лечения, делая осведомленность о симптомах на первом плане. Проблемы с памятью, особенно с запоминанием недавних событий, обычно являются самым ранним признаком слабоумия. Однако врач поделился, что проблемы с моторикой и физические признаки могут проявиться первыми.Хотя эти симптомы могут вызывать тревогу, врач отметил, что физические симптомы чаще связаны с определенными типами деменции, такими как деменция при болезни Паркинсона.Кроме того, каждый человек может испытывать деменцию по-разному, что приводит к разнице в прогрессировании симптомов, поделилась врач.Ваше зрение также может содержать подсказки еще до того, как проблемы с памятью станут очевидными.Хотя некоторые определенные факторы риска, такие как возраст, не подлежат обсуждению, другие можно легко изменить.Как и при любой здоровой диете, сократить потребление насыщенных жиров, соли и сахара и увеличить потребление клетчатки.Алкоголь и курение могут стать опасной основой для состояния мозга, поэтому вам следует подумать о том, чтобы бросить или сократить употребление алкоголя. Кроме того, выполнение по крайней мере 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности каждую неделю, такой как быстрая ходьба, езда на велосипеде или танцы, также может оказать помощь.Некоторые исследования показывают, что употребление кофе, изучение иностранных языков и правильное сбалансированное питание, также помогают отсрочить наступление деменции.Ранее МедикФорум писал о симптомах венозной недостаточности.

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