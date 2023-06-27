Невролог Алехина назвала ранний признак деменции - проявляется задолго до потери памяти

"Трудности с речью, включая трудности с поиском слов, неправильное построение предложений или трудности с самовыражением, могут проявляться задолго до потери памяти", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Зрительные или пространственные навыки также могут быть затронуты на ранней стадии. Обычно это проявляется в затруднениях с навигацией по ранее знакомому маршруту или необходимости указания GPS-направлений на маршрут, который был ранее известен».

«Некоторые типы деменции, такие как деменция с тельцами Леви, могут вызывать галлюцинации или бред».

Многие из нас знают о некоторых признаках слабоумия, при этом потеря памяти часто является первой проблемой, о которой вы думаете. Однако это может повлиять не только на память, и на самом деле могут даже появиться другие проблемы.По словам невролога,Забывание странного слова здесь и там может быть распространенным признаком старения, однако, если это становится закономерностью, это вызывает беспокойство.Она также предупредила о проблемах с чувством пространства и направления человека.Есть и другие менее известные признаки деменции, которые нельзя игнорировать. Они могут включать в себяЭто также может вызвать неприятные неврологические проблемы.Внезапное изменение личности или настроения без объяснения причин также должно вызывать тревогу.Ранее МедикФорум писал о риске заражения гепатитом.

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