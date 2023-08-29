Врач Захарова: признак, что нужно больше пить - вот какого цвета должна быть моча

«Если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше, поскольку ваша моча слишком концентрирована и, следовательно, раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обычно здоровая моча имеет светло-желтый цвет, близкий к прозрачному, но все же с некоторым количеством желтого пигмента. Если ваша моча очень прозрачная, это признак того, что вы пьете много воды и достаточно гидратированы».

«Частое опорожнение мочевого пузыря важно для предотвращения осаждения бактерий».

«Они отлично подходят для всего вашего тела, наполнены жизненно важными питательными веществами и помогают поддерживать вашу иммунную систему, что является ключевым моментом, когда речь идет о борьбе с недружественными бактериями».

«Очень частое мочеиспускание может быть симптомом диабета, поэтому это тоже следует проверить. Точно так же, если симптомы инфекции не улучшатся в течение семи дней, вам также следует обратиться к врачу».

Хотя многие люди думают, что меньшее употребление алкоголя прекратит частые посещения туалета, семейный врач предложила, почему вам следует продолжать пить.Цвет вашей мочи может меняться в зависимости от того, насколько вы гидратированы и что вы едите, например, употребление свеклы может сделать вашу мочу красной.Но некоторыеБолееобычно указывает на то, что вы пьете недостаточно воды, но это может указывать наили побочный эффект некоторых лекарств.Мутная моча обычно является симптомом инфекции мочевого пузыря, такой какЕсли у вас хорошее здоровье, просто пейте больше воды и ешьте больше продуктов с высоким содержанием воды (например, дыни, огурцы), это поможет разбавить мочу, уменьшив как запах, так и цвет. Это также поможет вымытьустраняя любую инфекцию, если она присутствует.В нашем рационе часто полно продуктов, которые могут раздражать мочевой пузырь, вызывать воспаление или снижать иммунную функцию, а также способствовать распространению инфекции.Но употребление зелени, такой как шпинат, капуста и брокколи, может помочь.Многие люди пьют клюквенный сок, чтобы помочьХотя клюква может предотвратить прилипание бактерий к стенкам мочевого пузыря, затрудняя распространение инфекции, все не так просто. Клюквенный сок очень слабокислый и иногда может раздражать мочевой пузырь.Хотя ярко окрашенные продукты, такие как свекла, могут изменить цвет вашей мочи, важно отметить, что розовая или красная моча, очень ттакже могут указывать на более серьезную проблему, например, наили заболевание простаты, и их всегда должен проверять и исключать медицинский работник.Ранее МедикФорум писал о симптоме венозной недостаточности.

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