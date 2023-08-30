Нутрициолог Строков: вот 3 моих любимых продукта для сохранения здоровья глаз

«Хорошее питание помогает поддерживать оптимальное функционирование всего нашего организма. Здоровье глаз и зрение — такая важная часть нашего здоровья , которой люди часто пренебрегают», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

1. Лосось

«Учитывая, что лосось богат омега-3 и астаксантином, это идеальный белок, полезный для глаз, для приготовления блюда. Если вам не нравится лосось, другими отличными источниками астаксантина являются форель или креветки, а жирные кислоты омега-3 также содержатся в скумбрии, сардинах, грецких орехах и семенах чиа», - советует Строков.

2. Оранжевые овощи

3. Помидоры

"Сочные продукты содержат еще один богатый антиоксидантами пигмент, называемый ликопином, который также помогает снизить риск развития катаракты".

Оранжевый – это новый зеленый цвет, когда речь идет о диете, полезной для глаз. Продукты оранжевого, розового и красного цветов возглавляют список того, что нужно есть, чтобы защитить глаза .Чтобы улучшить зрение и защитить его от нежелательных проблем, эксперт рекомендовал добавить в свое еженедельное меню эти три «лучших» ингредиента.Лосось, характеризующийся своим маслянистым, насыщенным вкусом, предлагает больше, чем просто порцию белка.По словам врача-нутрициолога, рыба богата жирными кислотами омега-3 и астаксантином, которые могут помочь снизить риск заболеваний глаз, таких как возрастная дегенерация желтого пятна (ВМД), глаукома, синдром сухого глаза и катаракта.И оранжевый перец, и сладкий картофель получают оранжевый пигмент из фитохимического антиоксиданта, называемого бета-каротином. Однако это растительное лакомство делает больше, чем просто окрашивает овощи в оранжевый цвет.Ваше тело преобразует бета-каротин в витамин А, который необходим для поддержания здорового зрения. Кроме того, по словам эксперта, это связано с более низким риском развития AMD, катаракты и диабетической ретинопатии.Мы все знаем, какую пользу может иметь сбалансированная диета, состоящая из питательных продуктов, для нашего общего благополучия, но многие из нас не осознают, какой положительный эффект она может также оказать на здоровье наших глаз и долгосрочную перспективу зрение.Поэтому включение в свой рацион полезных для глаз ингредиентов может быть действительно полезным.Другие важные факторы образа жизни включают физические упражнения, достаточный сон и, конечно же, регулярные проверки зрения не реже одного раза в два года, чтобы помочь вам отслеживать изменения в вашем зрении и проверять общее состояние здоровья глаз.Ранее МедикФорум писал о бессоннице после 40 лет.

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